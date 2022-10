Esplode una palazzina ad Anzio, donna estratta dalle macerie: è grave

ROMA – Questa mattina, prima delle 10.30, si è verificata un’esplosione all’interno di un’unità abitativa, la dependance di una villetta, in via dei Larici a Lavinio, nel comune di Anzio (Roma), che ha provocato un crollo in cui una donna è rimasta coinvolta. Liberata dalle macerie dai vigili del fuoco, la signora è stata soccorsa dal 118 e condotta all’ospedale Sant’Eugenio. Ora è in gravi condizioni. Sul posto stanno indagando i Carabinieri di Anzio.

La donna liberata dalle macerie questa mattina dai Vigili del fuoco, in seguito all’esplosione di una palazzina in via dei Larici a Lavinio, nel comune di Anzio (Roma), ha 41 anni. Secondo alcune ipotesi dei vigili del fuoco, le cause dell’esplosione potrebbero essere attribuite a una fuga di gas.

