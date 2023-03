Lunedì 20 marzo al via i lavori di ammodernamento dell’ospedale Anzio-Nettuno

ROMA – A partire dal 20 marzo prenderanno avvio i lavori di ristrutturazione e ammodernamento presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Riuniti Anzio-Nettuno, previsti dal DL34/DGR 671/2020 nell’ambito del piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza Covid-2019. I lavori, della durata stimata di 80 giorni, procederanno per fasi al fine di garantire l’assistenza sanitaria non differibile.

La Asl Roma 6 ha previsto un coordinamento delle attività teso a garantire la continuità dei servizi in concorso con gli altri presidi sanitari. Al fine di evitare il sovraffollamento, e consentire al pronto soccorso di gestire le emergenze/urgenze, la Cittadinanza tutta è invitata ad usufruire, nei casi meno gravi, dei servizi di continuità assistenziale, quali guardia medica, Ambufest e Unità di Cure Primarie presenti nei distretti del territorio.

GLI ORARI DEGLI AMBULATORI PIÙ VICINI

È stato anche attivato un ambulatorio feriale presso Villa Albani, gestito dai medici di medicina generale del territorio e da personale Asl Roma 6, in aggiunta agli Ambulatori festivi. Questi gli orari degli ambulatori più vicini:

– Ambulatorio di Anzio (dai 6 anni) – ‘Villa Albani’ Via Aldobrandini, 32 – Anzio Telefono: 06.9327.6361 dal lunedi alla domenica ore 10.00-19.00.

– Ambulatorio pediatrico di Anzio (da 0 anni) – ‘Villa Albani’ Via Aldobrandini, 32 – Anzio Telefono: 06.9327.6361 sabato, domenica, festivi ore 10.00 – 19.00 prefestivi ore 14.00 – 19.00.

– Ambulatorio Festivo di Nettuno (dai 6 anni) – ‘Barberini’ Piazza San Francesco, 4 – Nettuno Telefono: 06.9327.6522 sabato, domenica, festivi ore 10.00 – 19.00 prefestivi ore 14.00 – 19.00.