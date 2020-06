Per Anzio bandiera verde: l’unica a misura di bambino sul litorale romano

ROMA – Anzio ha ottenuto la bandiera verde 2020, “un riconoscimento molto importante, che viene assegnato dal comitato tecnico-scientifico dei pediatri italiani alle località marine che hanno caratteristiche (quali l’acqua pulita, fondali bassi, presenza di giochi e aree per i più piccoli), tali da renderle adatte a misura di bambino. Questa è la dimostrazione dell’ottimo lavoro portato avanti dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Candido De Angelis”. Lo rende noto l’assessore alle Politiche sociali del comune di Anzio Velia Fontana.

Ad Alba Adriatica (Teramo) “ho avuto l’onore di ritirare la bandiera verde durante la cerimonia di consegna, alla presenza, tra gli altri, di rappresentanti della provincia di Teramo, della regione Abruzzo- prosegue Fontana-. E’ stata una bella manifestazione, e non posso che esprimere la mia massima soddisfazione per la nostra città, anche perché Anzio e’ l’unica bandiera verde del litorale romano. Ora, lo stimolo è quello di andare avanti per cercare di fare sempre meglio, per rispondere con la massima attenzione alle istanze dei cittadini e dei turisti”.