App di delivery made in Palermo annuncia novità e assunzioni

PALERMO – Il mondo delle consegne a domicilio tramite app ha un protagonista tutto siciliano. Si tratta di ‘Fuddapp’, sognata e realizzata totalmente a Palermo. ‘Fuddapp’ nasce due anni fa, oggi è di proprietà della ADG Srl, di Alessandro Scotto e Davide Barba, e vanta una crescita di oltre mille nuovi utenti a bimestre. Forte del successo raggiunto, annuncia una novità: presto le consegne a domicilio non riguarderanno più solo il food ma anche altri settori, infatti già da gennaio è previsto l’inserimento di nuovi prodotti di altre categorie merceologiche che gli utenti potranno ricevere comodamente a casa propria.

UN SOGNO DIVENUTO REALTÀ

Alessandro e Davide, i due soci quarantenni palermitani, amici sin dall’infanzia, hanno la stessa visione per ‘FuddApp’, che si concentra sul benessere delle persone in tutta la filiera, dai rider, ai ristoratori per arrivare al consumatore finale: “Perché un rider contento del proprio lavoro tende ad accontentare ogni richiesta che gli arriva, gratificando il ristoratore, che soddisfatto del servizio reso, lavorerá più serenamente”, afferma Davide.

AD OGGI LAVORO PER 40 RIDER

“Una consegna puntuale e perfetta, questa è la chiave del successo che accompagna la nostra impresa – sottolinea Alessandro – allo stato attuale sono 30 i locali che usufruiscono dei nostri servizi e circa 40 i rider“. “Nei prossimi due anni contiamo di fare nuove assunzioni – dicono i due -. Il team dei rider è in costante crescita, direttamente proporzionale all’aumento dei clienti che ci scelgono e, adesso, ci preferiscono ad altre compagnie di delivery, una fiducia nata e alimentata soprattutto grazie al passaparola spontaneo tra clienti e ristoratori, scontenti di esperienze negative con alcuni nostri competitor. Un altro punto di forza è la nostra disponibilità al dialogo, molto apprezzata. Abbiamo un centralino dedicato esclusivamente ai ristoratori – aggiungono -, nato per garantire un servizio puntuale, necessario per ottimizzare i tempi e le attese dei rider durante i ritiri, questo è il fulcro del nostro sistema di smistaggio degli ordini diverso, basato sul dialogo tra le parti e non gestito da un algoritmo”.

LE NOVITÀ

C’è poi la possibilità per chi ordina di pagare cash o con pos alla consegna o in anticipo. Da gennaio, con l’estensione delle consegne ad altre categorie merceologiche, ci saranno diverse offerte che si alterneranno in base ai diversi prodotti.

