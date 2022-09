Torna il Gf Vip con Orietta Berti opinionista: “Ho accettato per i soldi”

ROMA – Tutto pronto per il ritorno del Grande Fratello Vip. L’appuntamento è a stasera su Canale 5, alle 21.45, con la settima edizione del reality. In squadra con Alfonso Signorini, c’è anche Orietta Berti, opinionista in studio con Sonia Bruganelli. La cantante di Cavriago si mette in gioco a 79 anni dopo un lungo corteggiamento da parte del conduttore e di Mediaset. Il Gf lo ha sempre guardato, complice anche l’insonnia che la perseguita da quando ha 18 anni.

Il vero motivo per cui ha accettato, però, è un altro. Lo ha rivelato lei stessa in un’intervista rilasciata al Messaggero: “Sai perché ho accettato il ruolo che mi volevano assegnare? Per i soldi. Tanti. Ma proprio tantissimi soldi mi daranno”.

La Berti ha detto addio al suo ruolo a ‘Che tempo che fa’. Come l’ha presa Fabio Fazio: “Un po’ ci è rimasto male, gli ho spiegato che era un’offerta che non potevo rifiutare. Alla fine se ne è fatto una ragione”.

LEGGI ANCHE: Dall’ex di Belen alla sorella di Elettra Lamborghini, svelato il cast del GF Vip 7

NEI PIANI UNO SHOW TUTTO SUO

Orietta, però, ha anche altri piani in tv: “E oltre al ruolo da opinionista al Grande Fratello Vip anche uno show tutto mio, in due puntate, di cui stiamo definendo i dettagli e la messa in onda. Sarà una festa per celebrare i sessant’anni di carriera, tanti quanti ne sono passati dall’uscita del primo 45 giri, ‘Non ci sarò/Franchezza’. Era il 1962”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it