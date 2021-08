A Palermo sorpresi in trecento a ballare in un locale, scatta la chiusura

NAPOLI – Sorpresi in trecento a ballare in un locale senza alcun rispetto delle norme sul distanziamento fisico per la prevenzione dal Covid-19. È accaduto a Palermo, dove le pattuglie della divisione Amministrativa di sicurezza della polizia, insieme con la guardia di finanza, hanno disposto la chiusura per cinque giorni del ‘Casa Cuba’ di via Messina Marine, “adibito di fatto – dicono le forze dell’ordine in una nota congiunta – a discoteca”. L’evento era stato anche pubblicizzato sui social con l’invito a quella che per gli organizzatori avrebbe dovuto essere una festa privata. Il titolare della struttura è stato multato.