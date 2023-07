Tiziano Ferro ai fan: “Non siate preoccupati per me. Andrà bene, io non ho paura”

ROMA – Ieri Tiziano Ferro ha annunciato ai fan di doversi operare per un nodulo alle corde vocali. Una notizia sconvolgente che ha travolto il cantautore di messaggi di sostegno. Oggi è lui stesso a rassicurare tutti con un videomessaggio. “Voglio rassicurare tutte le persone che mi hanno scritto- dice- non sono in ansia, non ho paura. Affronterò questa cosa con tranquillità. Non c’è problema. Per me l’unica cosa importante era fare il tour. È stato bellissimo e non lo dimenticherò mai”.

Nella clip, poi, l’artista di Latina spiega quali saranno i prossimi step per lui. Chiuso il mastodontico tour negli stadi italiani, per l’artista di Latina si prospettano innanzitutto due mesi di riposo. “I dottori- continua- hanno detto di volermi visitare perlomeno dopo un paio di mesi di riposo per vedere qual è la situazione perché adesso ho sforzato tantissimo la voce. E, fra un paio di mesi, loro mi diranno quando fare l’intervento. Io vi terrò informati”.

IN ARRIVO UNA SORPRESA

Il pensiero torna ai fan: “So che siete molto preoccupati per me, non lo siate. Andrà bene”. Infine, l’annuncio: “È un periodo particolare in cui sto preparando delle cose, delle sorprese assurde per me. Una arriverà tra poco e mi rende felice, ma quello che mi rende felice è quello che mi avete dato in questi giorni. Non c’è niente di più confortante di una persona che ti chiede ‘Come stai?’ o ‘Mi raccomando, la salute prima di tutto!’. Ed è ciò che avete fatto. Grazie”.