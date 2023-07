Tiziano Ferro svela: “Dovrò subire un intervento, ci sarà tanto da recuperare”

ROMA – Dopo aver intrattenuto 570mila fan e riempito 14 stadi in tutta Italia, Tiziano Ferro annuncia uno stop. Si dovrà fermare per questioni mediche, come spiega lui stesso con un post pubblicato sui suoi canali ufficiali.

“Ora posso dirvi la verità- scrive- poco prima di iniziare il tour mi è stato diagnosticato un nodulo a una corda vocale. Che, per intenderci, è come per un calciatore dover affrontare il campionato con un tendine lesionato”. Una notizia di un certo peso visto che il cantautore aspettava di recuperare i suoi concerti negli stadi rimandati da tre anni.

“Dovrò subire un intervento– continua- ci sarà tanto da recuperare, ma non importa. L’unica cosa che ho bisogno di dire, e che ci tengo voi sappiate, è che io su quel palco ci sarei morto piuttosto che mollare e non dare il massimo in ogni città“.

“HO AVUTO IL TERRORE. I DOTTORI MI INVITAVANO A STAR FERMO”

Poi rivela: “E lo ammetto, spesso ho avuto il terrore che la mia voce crollasse di colpo durante un concerto. I dottori mi dicevano che sarebbe potuto accadere, mi invitavano a star fermo e operarmi subito. Loro, però, non sapevano una cosa che io, invece, avevo già ben chiara in testa. Ovvero che ogni sera, su quel palco, avrei ricevuto la cura più potente del mondo. Perché c’eravate voi. Quindi grazie. Vi voglio bene”.

SUI SOCIAL UN VIDEO DEL TOUR: ANCHE I DUE FIGLI NELLE IMMAGINI

A fare da corredo all’annuncio di Ferro un video del tour che l’artista di Latina ha chiuso a Padova. Tra le immagini anche i due figli adottati con il marito Victor, con lui nelle varie tappe per sostenerlo e stargli vicino.

I COMMENTI DEI COLLEGHI. LAURA PAUSINI: “SEI GRANDE”

Il post che sta facendo il pienone di like e commenti si è riempito ben presto anche di messaggi da parte dei colleghi di Tiziano. Da Samuele Bersani a Mietta. Laura Pausini, che è salita a sorpresa sul palco del Dall’Ara a Bologna per il duetto di “Non me lo so spiegare”, scrive: “Pochi possono capire a fondo cosa significhi aver fatto questa scelta TZN. Emotivamente oltre che fisicamente. Sei grande. E come tantissimi, anche io, ti ringrazio per questa scelta e ti voglio bene”. Francesca Michielin aggiunge: “Sei un grandissimo professionista ed essere umano, grande Tizz”.