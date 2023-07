Multa e denuncia per un parcheggiatore abusivo a Milano: era stato segnalato da Fedez

ROMA – Girava tra le auto in zona stazione centrale a Milano e ‘aiutava’ gli automobilisti a trovare parcheggio e chiedendo denaro. Occupazione finita con multa e denuncia per un 60enne senza fissa dimora ormai noto nel quartiere. A segnalarlo alle autorità è stato Fedez. Il rapper, passando più volte per la zona con la sua assistente, aveva avvistato l’uomo chiedere soldi agli automobilisti.

La volante dell’ufficio prevenzione generale della questura è, così, prontamente andata sul luogo per un controllo e ha trovato il 60enne con banconote di piccolo taglio e un libretto dove riportava le targhe delle auto. Non ha saputo spiegare il perché fosse in possesso della lista. Così è arrivata la sanzione perché recidivo nell’esercitare abusivamente la professione.