Pd, Shlein: “Da soli non si vince. Per Renzi subalterni? Invitò Berlusconi al Nazareno”

ROMA – “Ora è il momento di mobilitare tutto il partito sulla nostra agenda per l’Italia e l’Europa“, dichiara la segretaria dem Elly Schlein, nella sua relazione durante la direzione nazionale Pd. “Oggi non abbiamo una coalizione e non vinciamo da soli, così come non perdiamo da soli. Non pensiamo di essere autosufficienti, abbiamo bisogno di costruire sinergie con le altre forze alternative alla destra– spiega Schlein, al centro delle critiche negli ultimi giorni per aver partecipato alla manifestazione M5s sul precariato.

“Col M5s saremo alleati in Molise– prosegue-, lo eravamo anche prima della manifestazione. Questo non vuol dire che siamo d’accordo su tutto. Sull’Ucraina per esempio siamo molto distanti”.

IL BOTTA E RISPOSTA CON RENZI

“Renzi parla di subalternità ma appena arrivato al Nazareno invitò Berlusconi”, incalza quindi la segretaria Dem. E il leader di Italia Viva poco dopo su Twitter replica: “Colpisce che durante la direzione nazionale del PD Elly Schlein senta il bisogno di attaccare proprio me. Il mio Pd provò a fare le riforme nonostante il fuoco amico e la violenta polemica interna. E provò a fare le riforme insieme alle opposizioni: Berlusconi venne al Nazareno per discutere seriamente tra avversari come si fa nei paesi civili. Non si mise il passamontagna per parlare delle brigate, non attaccò gli Stati Uniti d’America, non portò una piattaforma opposta a quella del PD come hanno fatto Grillo e Conte. Un consiglio a Elly? Non usi il mio nome per ricompattare i suoi, è un giochino che non funziona più. Parli del futuro se ne è capace. Sul passato, se vuole confrontarsi con i nostri risultati, prima prenda il 41% e poi ne riparliamo”.

SCHLEIN SI COMMUOVE IN DIREZIONE PD: DA COMUNITÀ ABBRACCIO A PRODI

“Mandiamo come comunità un abbraccio a Romano Prodi per la dolorosa perdita di Flavia Franzoni”.

UCRAINA, SCHLEIN: FORZA SINISTRA NON PUÒ DISMETTERE PAROLA ‘PACE’

“Una forza di sinistra non può dismettere la parola ‘pace’. Il Pd è coerente col popolo ucraino”.

SCHLEIN: IL 30 GIUGNO INIZIATIVA CON PROPRIETARI E SINDACATI INQUILINI

“Il 30 giugno faremo una grande iniziativa sulla casa, invitando associazioni dei proprietari e sindacati degli inquilini”.

PNRR, SCHLEIN: MELONI VOLEVA CAMBIARLO, DA 9 MESI NON DICE COSA FARE

“La Meloni ha passato tutta la campagna elettorale dicendo che bisognava cambiare il Pnrr, dopo 9 mesi ancora non ha detto cosa vuole cambiare”.

SCHLEIN: PROPONIAMO UN’ESTATE MILITANTE

“Oggi è arrivato il momento di mobilitarci insieme sulla nostra agenda, proponiamo un’estate militante”.

ALLUVIONE, SCHLEIN: NOMINARE COMMISSARIO, GOVERNO SI FIDI DELL’EMILIA ROMAGNA

“Fidiamoci dell’Emilia Romagna, il governo nomini al più presto un commissario per quel territorio”.

SCHLEIN: FESTA NAZIONALE UNITÀ IN ROMAGNA, A RAVENNA

“La Festa nazionale dell’Unità sia fatta proprio in Romagna, a Ravenna”.

SCHLEIN: SERVE SUBITO UNA LEGGE SULLO STOP AL CONSUMO DI SUOLO

“Sul clima c’è tanto da fare. Approviamo subito una legge che metta fine al consumo di suolo e che sostenga le associazioni dei costruttori sulla rigenerazione urbana”

AUTONOMIA, SCHLEIN: 14 E 15 LUGLIO INIZIATIVA COI SINDACI

Sull’autonomia differenziata “si vuol portare a compimento i mai sopiti sogni della secessione leghista. Il 14 e 15 luglio ci sarà un’iniziativa con i sindaci”.

SCHLEIN: FAREMO UNA SEGRETERIA NAZIONALE A VENTOTENE

“Organizzeremo una segreteria nazionale a Ventotene dove sta per aprire un circolo Pd”.

SCHLEIN: PARITÀ DI GENERE IN INIZIATIVE E DIBATTITI FESTE UNITÀ

“Chiedo parità di genere in tutte le iniziative e nei dibattiti delle feste dell’Unità. Facciamo questo sforzo”.

COMUNALI. SCHLEIN: FORTE PSICODRAMMA DOPO SCONFITTA

“C’è stato un forte psicodramma attorno alla sconfitta alle amministrative. Non attiriamoci più demeriti di quelli che abbiamo”.

SCHLEIN: OK RIFORMA ABUSO D’UFFICIO MA ABROGAZIONE CONTRO NORMA UE

“Disponibili a lavorare ad una riforma dell’abuso d’ufficio, ma l’abrogazione sarebbe in contrasto con la normativa europea”.