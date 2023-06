VIDEO | M5s, Grillo: “Brigate di cittadinanza e passamontagna? Era una boutade”

ROMA – “Fermatevi! #brigatedicittadinanza”. Lo scrive sui social Beppe Grillo, che torna sulla polemica nata dalle parole pronunciate da lui stesso sabato scorso. E lo fa attraverso un video in cui ironizza così: “Per favore fermatevi, era una boutade. Ma, è possibile che prendete tutto sul serio? Anche i giornali hanno esagerato un po’. Voglio dire, ma fermatevi perché mi sono arrivate delle notizie drammatiche, veramente… È stato avvistato un pensionato di 74 anni, un idraulico che stava aggiustando 6 tombini di notte con un passamontagna. Fermatevi. Un altro, un albanese di 64 anni con cazzuola ha messo a posto 8 marciapiedi durante la notte con il passamontagna. Non si può andare avanti così. Fermatevi, ci vuole anche una legge, il governo deve reagire, deve fare una legge, abolire l’abuso d’ufficio e mettere l’abuso di lavori socialmente utili. Finitela, siate coerenti con voi stessi, con il governo e con la politica. Uscite e applaudite la città, non metterla a posto. Dovete dire guarda che bel tombino devastato, guarda che marciapiede meraviglioso rotto, guarda che piante ammuffite. Questo dovete fare. Smettetela perché se no scoppia veramente un casino ottimale”.

