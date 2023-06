Ovadia dal palco del M5s: “Gli Usa ci vogliono trascinare in guerra, l’Ue è serva”

ROMA – Dal palco del M5s Moni Ovadia chiede “pace, pace, pace” e attacca la linea atlantista del governo. E del Pd. “Mi è stato chiesto di parlare della guerra in Ucraina. Lo farò…”, premette l’attore e regista teatrale. “Questa guerra è stata artatamente voluta da molti anni” ed è frutto “del sistema adottato dalla Nato, della menzogna sistematica. Molti esponenti della politica americana avevano avvertito che l’espansione della Nato sarebbe stata una catastrofe epocale. Eccola. Ci vogliono trascinare tutti in una guerra perché i governi degli Stati Uniti affermino la loro supremazia mondiale. Non vogliono mollarla, anche se il mondo è cambiato e dovrebbe esserci un mondo multipolare”.

Secondo Ovadia “questa catastrofe sta distruggendo l’Europa che non è alleata degli Usa: ne è serva. Vogliono distruggere la federazione russa e frammentarla in tante piccole repubbliche per poi concentrarsi contro la Cina. Gli Usa hanno basi e soldati in tutto il mondo, la Cina neanche uno. Hanno sputato sulla nostra Costituzione. La manovra era di far entrare l’Ucraina nella Nato. Come ci si può fidare di bugiardi matricolati il cui scopo è fare guerre?”. Il regista conclude: “È ora di chiedere a gran voce di cessare la voce delle armi e aprire trattative senza precondizioni”.