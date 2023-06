Amici – Full Out, la scaletta del concerto

ROMA – Continuano le emozioni per i ragazzi di Amici 22. Il 20 giugno Italia 1 trasmetterà in prima serata Full Out, il concerto dei ragazzi dell’ultima edizione del talent svoltosi l’11 giugno a Rock in Roma. L’evento sarà condotto da Nicolò De Devitiis e la ballerina di Amici 22 Isobel Kinnear, affiancati da Giulia Stabile.

LEGGI ANCHE: VIDEO | Il ballerino Mattia Zenzola è il vincitore di Amici 22

LEGGI ANCHE: Amici 22, Angelina Mango vince nella categoria canto

AMICI – FULL OUT

Sul palco, allestito per l’occasione con i banchi della classe del talent di Maria De Filippi, saranno presenti i cantanti Aaron, Angelina (vincitrice della categoria canto), Cricca, Federica, NDG, Niveo, Piccolo G, Tommy Dali e Wax. Con loro i ballerini Alessio, Gianmarco, Maddalena, Mattia (vincitore dell’edizione di Amici 2023), Megan, Ramon e Samu.

LEGGI ANCHE: Amici 22, Tommi Dali ed NDG pubblicano “Miss”: “Magari è solo il primo capitolo di qualcos’altro”

Tanti gli ospiti attesi sul palco: ci saranno, infatti, Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini, Arisa, Olly e il comico e imitatore Vincenzo De Lucia.

LA SCALETTA

Amici – Full Out si aprirà con l’appello dei ragazzi e un video tributo a Mattia, vincitore della ventiduesima edizione, che aprirà letteralmente le danze. A seguire l’esibizione della seconda classificata di Amici 22 Angelina Mango, vincitrice della categoria canto. Non mancheranno le performance di ballo e canto degli altri talenti, intervallate da momenti di puro intrattenimento. Ecco la scaletta completa.

Mattia – Trumpets

Angelina – Voglia di Vivere

Momento Alessandra Celentano

Wax – Turista per sempre

Samu – Mamacita

Aaron – Universale

Maddalena – Anche fragile

Cricca – Just the way you are

Momento Lorella Cuccarini con intervista doppia a Giulia Stabile e Isobel

Lorella Cuccarini e Olly – La notte vola

Federica – Scivola

Tommy Dali e NDG – Miss

Ramon – Pakita

Piccolo G – Acquario

Momento Vincenzo de Lucia che imita Maria De Filippi

Megan – Crazy in love

Niveo – Scarabocchi

Isobel e Gianmarco – Dancing in the moonlight

Mattia e Umberto – Human

Angelina – 9 maggio

Gianmarco – Las Vegas

Federica – Proud mary

Momento intrattenimento con i ragazzi

Isobel – Be Italian

Wax – Laurea ad Honorem

Maddalena – Nera

Lorella Cuccarina e Cricca – Se mi guardi così

Lorella Cuccarini e Isobel

Momento intrattenimento con Vincenzo de Lucia

Alessio – Fire On Fire

Piccolo G – Hai delle isole negli occhi

Ramon – Schiaccianoci

Niveo – Ma che freddo fa

Momento Arisa – Non vado via

NDG – Fuori

Samu – Cenere

Tommy Dali – Finisce bene

Momento intrattenimento con Vincenzo de Lucia

Megan – Bon apetite

Aaron – Somebody to love

Wax – Anni 70

Maddalena – This is me

Angelina – Ci pensiamo domani

Mattia e Benedetta – Crazy little thing called love

Olly – Farei tutto con te