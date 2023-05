Amici 22, Tommi Dali ed NDG pubblicano “Miss”: “Magari è solo il primo capitolo di qualcos’altro”

ROMA – Direttamente da Amici di Maria De Filippi Tommy Dali e NDG sbarcano su tutte le piattaforme con “Miss”, singolo che si muove tra urban e pop con la produzione di Ayden Lau e Thuke.

COME È NATA LA CANZONE

“Avevo già scritto un pezzo del ritornello e l’ho fatta sentire a Nico in casetta ad Amici, lì ci siamo promessi che avremmo lavorato a questo pezzo insieme. Siamo usciti dal programma, ci siamo beccati in studio ed è nato tutto in un pomeriggio”, racconta Tommi Dali.

“Abbiamo lavorato su diverse cose con il mio produttore- aggiunge NDG- stavano uscendo pure cose carine, poi ha ributtato in mezzo quel ritornello e tutto è venuto da sé. C’è stata tanta condivisione, è bello come si mischiano le voci”. Il pezzo è “una promessa mantenuta”, dice Dali.

UN FUTURO COME COPPIA?

Acclamatissimi dai fan, i due ragazzi – il primo di Firenze, il secondo di Roma – oggi non escludono un progetto più consistente come coppia: “Perché no- dice NDG- vediamo se sarà il primo capitolo di qualcos’altro”.

“AD AMICI SIAMO RINATI”

Le premesse per diventare hitmaker ci sono tutte, merito anche della disciplina appresa nella scuola di Amici. “A me sono serviti i cazziatoni- svela NDG, al secolo Niccolò Di Girolamo – Lorella (Cuccarini, ndr) ha sempre creduto in me e portarla a quel livello di esaurimento voleva dire che stavo sbagliando qualcosa. Mi ha rimesso in riga, mi ha insegnato tanto lei. In certe cose sono cresciuto, in altre devo ancora crescere. La scuola ti dà una mentalità sul lavoro, sono una persona molto più dedita al lavoro ora. Per fare questo mestiere devi avere un certo tipo di testa”.

Valori che i due ragazzi (24 e 22 anni) hanno appreso stando a contatto anche con Maria De Filippi. “La verità con cui ti dice le cose” è stata d’aiuto, spiega Tommi Dali, alias di Tommaso Daliana. E così Amici è stato “una rinascita”. Il programma “mi ha dato una speranza– racconta ancora Dali- venivo da un anno un po’ complicato per motivi personali e sono rinato da tutti punti di vista. Non ero così focused sull’obiettivo e mi ha fatto bene. Il momento della chiamata ad Amici lo ricordo come un momento magico”.

IL BRANO