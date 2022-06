Ucraina, Stoltenberg (Nato): “La guerra potrebbe durare anni”

ROMA – “La guerra in Ucraina “potrebbe durare anni”. A dirlo è il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in un’intervista al quotidiano tedesco Bild. “Dobbiamo prepararci al fatto che potrebbe durare anni – aggiunge – e non dobbiamo smettere di sostenere l’Ucraina”, anche se “il costo è elevato, non solo per quanto riguarda il supporto militare ma anche per l’aumento dei prezzi dell’energia e dei generi alimentari”.

