Primarie Roma, la denuncia di Corbucci (Pd): “Calenda invita a votare Caudo, è inaccettabile”

ROMA – “In queste ore stanno circolando in alcune chat WhatsApp, che vedono tra i destinatari anche militanti del Pd, ‘consigli spassionati’ provenienti da Azione a votare Giovanni Caudo alle primarie che si svolgeranno domani”. Così in una dichiarazione Riccardo Corbucci, membro dell’Assemblea nazionale del Pd. “Non mi sconvolge che Calenda abbia una preferenza per l’attuale presidente del III Municipio, avendo già esternato pubblicamente questa sua posizione – prosegue Corbucci – Trovo invece inaccettabile che chi, ieri, ha contestato pesantemente lo strumento democratico delle primarie, fino a decidere di non parteciparvi e mettendosi in questo modo fuori dal campo del centrosinistra, oggi scelga di essere della partita in maniera surrettizia. Sarebbe stato molto più coraggioso e apprezzabile da parte di Calenda misurarsi con Roberto Gualtieri scegliendo lo strumento democratico per eccellenza – conclude Corbucci – piuttosto che cercare di ottenere risultati di altro tipo, utilizzando strumenti poco trasparenti, e di condizionare l’esito delle primarie, come sembra voglia fare la destra a Bologna”.

IL SEGRETARIO CASU: “SPERO CHE NON SIA VERO”

“Spero non sia vero e venga smentito al più presto che esponenti di Azione stiano in queste ore provando a condizionare le primarie di centrosinistra a cui Calenda ha scelto di non partecipare dando indicazioni di voto per un Sindaco che non voteranno alle elezioni”. Così il segretario del Partito democratico di Roma Andrea Casu sull’accusa ad Azione di ‘consigliare’ di votare per Caudo alle primarie di domani.

Spero non sia vero e venga smentito al più presto che esponenti di Azione stiano in queste ore provando a condizionare le primarie di centrosinistra a cui Calenda ha scelto di non partecipare dando indicazioni di voto per un Sindaco che non voteranno alle elezioni #PrimarieRoma — Andrea Casu (@andcasu) June 19, 2021

E GUALTIERI RINGRAZIA SPERANZA PER L’APPOGGIO

Intanto, a meno di 24 ore dall’avvio delle primarie che decideranno il candidato sindaco del centrosinistra per il Campidoglio, il nome di punta del Pd Roberto Gualtieri posta su Facebook una foto con il ministro della Salute Roberto Speranza. “Grazie al ministro Roberto Speranza per tutto quello che sta facendo senza sosta da mesi – scrive l’ex ministro dell’Economia – E grazie per il suo sostegno alla mia candidatura a sindaco di Roma alle primarie del centrosinistra”.