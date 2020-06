Mediterranea in soccorso a nave con 70 migranti a bordo

ROMA – “Grazie a segnalazione aereo civile #Moonbird @seawatchcrew, la nostra #MareJonio sta dirigendo su imbarcazione in legno in difficolta’ con 70 persone a bordo, in zona #SAR maltese 48 miglia a Sud di Lampedusa. Autorita’ di #Malta e Italia sono informate. #salviamoli #salvateli”. Lo scrive su Twitter Mediterranea Saving Humans.

