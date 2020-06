Coppa Italia, De Luca: “Salvini torna a ragliare, razzismo incancellabile”

DE LUCA: SALVINI AVEVA DONNA STUPENDA, PENSAVA A BROCCOLETTI

NAPOLI –, dice il governatore della Campania Vincenzo De Luca attaccando il leader della Lega Matteo Salvini (pur senza mai nominarlo) in una diretta Facebook“Quei commenti – aggiunge il presidente della Regione – hanno portato alla luce unadella Campania e del Sud che pare difficile da estirpare”. Per De Luca, i festeggiamenti dopo la vittoria della Coppa “si sarebbero verificati nella stessa maniera in tutta Italia e in tutto il mondo. Voglio ricordare che a Torino, in occasione di una partita della Juve in Champions, ci sono stati morti e feriti in piazza.. Senza nessuna vittoria ci sono stati assembramenti ai Navigli e movida scapigliata in Veneto, ma nessuno ha chiesto al presidente della Regione cosa ne pensasse”. “Tutti quelli che hanno buon senso – sottolinea il governatore – sanno che sarebbe successo dovunque, ma siccome e’ capitato a Napoli,(Salvini,ndr) ha ritenuto di fare dei commenti. Io credo che quel cafone politico abbiaLEGGI ANCHE: FOTO | VIDEO | Il Napoli batte la Juve 4 a 2 ai rigori e vince la Coppa Italia, festa in strada – continua il governatore –, e non e’ un giovane tifoso ma un segretario di un partito, se organizza quella manifestazione insieme alla Vispa Teresa (Giorgia Meloni,ndr), e poi si permette di aprire bocca,. “U, come direbbe Eduardo De Filippo, e’ questo: si fa assembramento notturno e l’equino (Salvini,ndr) domanda al presidente della Regione cosa ne pensa., mentre il presidente della Regione non c’entra niente”. De Luca, infine, accusa Salvini di compiere “atti di volgare sciacallaggio. Se avessimo adottato lo stesso criterio di strumentalita’ in Regione Campania, avremmo dovuto pronunciare parole di fuoco nei confronti di altre realta’ del Nord che hanno registrato migliaia di morti per il Covid. Avremmo scatenato un’aggressione mediatica nei confronti di altre realta’ del Paese, m“.“C’e’ un esponente sovranista a cui e’ capitato una volta, per una delle tante anomalie della storia, di avere una donna stupenda al suo fianco. Eppure. Cosi’ il governatore della Campania Vincenzo De Luca, riferendosi, in una diretta su Facebook, al leader della Lega Matteo Salvini e alla sua ex compagna Elisa Isoardi.