FOTO | VIDEO | Il Napoli batte la Juve 4 a 2 e vince la Coppa Italia, festa in strada

NAPOLI – Sesta Coppa Italia per il Napoli che ha battuto ai rigori la Juventus 4-2 all’Olimpico di Roma. Sul campo incorniciato da spalti vuoti è andato in scena uno spettacolo in due tempi animati da agonismo e tatticismo con gli azzurri che hanno marcato la differenza manifestando agone e voglia di vittoria con un’ultima azione su calcio d’angolo battuto da Politano con Maksimovic che stacca di testa, Buffon che salva sulla linea e ribattuta di Elmas che colpisce il palo all’ultimo secondo. Il trofeo assegnato con i calci da fermo. Marcatori per il Napoli: Insigne, Politano, Maksimovic e Milik. Per i bianconeri a segno Bonucci e Ramsey. In porta Meret ha parato su Dybala, mentre Buffon non è riuscito a ostacolare i tiri avversari tutti a segno 4 su 4. In mezzo un rigore di Danilo finito sopra la traversa.

Al fischio dell’arbitro, Napoli esplode con caroselli in ogni quartiere, mentre a Roma si alza la coppa e gli azzurri intonano “Oje vita, oje vita mia”, ritornello di ‘O surdato ‘nnammurato.