Già 20 coppie hanno scelto Rimini come location per il matrimonio, anche dall’estero

RIMINI – Sono già 20 le coppie, anche dall’estero, che vogliono sposarsi a Rimini, mentre crescono le location per celebrarle, con le novità del Cinema Fulgor e il Museo Part. Riparte dunque Wedding Destination, il progetto che fa della città una destinazione per i matrimoni e che quest’anno contempla anche tutta una serie di procedure di sicurezza anti Covid. Nonostante il momento, infatti, sono arrivate prenotazioni da fuori regione, come pure dalla Germania e dal Belgio. Giugno (con sei matrimoni) è il mese preferito finora, seguito da luglio, agosto e settembre, mentre al top tra le location c’è la Casa dei matrimoni sulla spiaggia, seguita dal Grand Hotel e dal Museo della Città. Tra i luoghi disponibili ce ne sono diversi sulla spiaggia, come La casa dei Matrimoni in Piazzale Boscovich e Rimini Terme, come pure il foyer del teatro Galli, il Museo della Città e il Grand Hotel. Per il futuro si prevede di aggiungere anche Castel Sismondo con le sue aree esterne dove verrà inaugurato il nuovo Museo Fellini.

VisitRimini si occupa della parte operativa della cerimonia, lavora in sinergia con l’ufficio civile del Comune e segue anche l’applicazione delle procedure Covid, per garantire il rito in sicurezza. Sono infatti previste l’igienizzazione della location nei minimi dettagli, la riduzione del numero degli invitati che possono accedere al luogo dell’evento, il tracciamento (gli sposi devono fornire in anticipo al Comune l’elenco dei partecipanti alla cerimonia), la presenza obbligatoria di due microfoni, di cui uno ad uso esclusivo del celebrante e l’altro per gli sposi e gli invitati, che viene sempre igienizzato tra un utilizzo e l’altro. La capienza delle location varia a seconda del luogo scelto, della situazione epidemiologica e delle normative vigenti in termini di sicurezza e distanziamento. Per richieste e informazioni è possibile inviare una mail a info@riminiweddingdestination.it.

