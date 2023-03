Landini all’indomani del congresso Cgil: “Ho fatto bene a invitare Meloni”

ROMA – Con Sbarra e Bombardieri “stiamo definendo in queste ore la data per vederci, sicuramente sarà un percorso e dovremo mettere in campo una iniziativa che sia in grado di durare“. Così il leader della Cgil, Maurizio Landini intervistato da Lucia Annunziata a Mezz’ora in più su Rai 3. Interpellato sulla presenza della premier Meloni al congresso della Cgil, conclusosi ieri a Rimini, il segretario ha risposto: “Penso di aver fatto bene a invitare la premier Meloni” per poi ricordare che “la Cgil ha sempre invitato i presidenti del Consiglio che molte volte hanno deciso di non venire”.

CGIL. LANDINI: DA DIECI ANNI DICONO CHE VOGLIO ANDARE IN POLITICA…

“Svolgo la mia funzione politica senza sostituirmi a nessuno. Su di me è da circa 10 anni che leggono le mie parole e azioni dicendo che voglio andare in politica, io non voglio andare in politica, ma il sindacato ha sempre svolto una funzione politica”.