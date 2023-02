Aosta, al via le domande per i permessi ‘rosa’

(DIRE – Notiziario Sanità e Politiche sociali) Aosta, 19 feb. – Sono aperte le domande per i “permessi rosa”, che permettono alle donne in gravidanza o ai genitori con un bambino di età non superiore ai due anni di usufruire gratuitamente degli appositi parcheggi della città di Aosta.

Sul territorio comunale sono stati individuati 19 “stalli rosa”: due in via Guédoz, uno nell’area di sosta in linea sul lato Sud della via, poco dopo l’intersezione con viale della Pace e l’ultimo stallo verso Ovest nella stessa area di sosta; uno in piazza San Francesco, vicino a uno stallo per invalidi nei pressi del porticato del Municipio; uno in corso Battaglione Aosta, a fianco dello stallo di carico/scarico di fronte alla farmacia comunale; uno in piazza Manzetti, lato stazione ferroviaria; uno in corso Ivrea, accanto allo stallo per disabili di fronte alla scuola Saint-Roch; uno in via Torino, a fianco degli stalli carico/scarico; uno in viale Conte Crotti lato Est, vicino allo stallo per disabili accanto alla farmacia comunale; uno in piazza della Repubblica lato Sud, accanto allo stallo per disabili; uno in via Cavagnet lato Ovest; due in via Vaccari, nella zona dell’ospedale Beauregard; due in corso Saint-Martin-de-Corléans (zona ex maternità); due in corso Lancieri di Aosta, nei pressi dell’Irv; uno in via Ribitel (zona Poste centrali); uno in via Rey (zona Ausl) e uno in via Piave, nei pressi dell’intersezione con via Festaz.

Il permesso, valido per massimo due veicoli, va richiesto allo sportello “Sosta e mobilità” dell’Aps, in corso Lancieri d’Aosta. Lo sportello è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12 ed è accessibile solo con prenotazione al numero 0165-1875008. La modulistica per presentare domanda è scaricabile all’indirizzo https://apsaosta.it/sosta- e-mobilita/.