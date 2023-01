Tg Cultura, edizione del 19 gennaio 2023

PASSAGGIO DI TESTIMONE TRA PROCIDA E BERGAMO E BRESCIA

Procida lascia il testimone a Bergamo e Brescia, designate Capitali italiane della Cultura per il 2023. Le due città lombarde si preparano a replicare il successo dell’isola campana che in un anno ha realizzato 150 eventi con un investimento iniziale di 15 milioni di euro. Tra le iniziative già in campo, un’edizione speciale di Abbonamento Musei Lombardia, il servizio che riunisce l’offerta di tre regioni – Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta – in un solo circuito di 480 realtà culturali e artistiche a cui si può accedere gratuitamente con una card. “Sono le due province maggiormente colpite dalla prima ondata della pandemia- ha detto il ministro Gennaro Sangiuliano- quindi diventare Capitale della cultura tutte e due insieme significa sottolineare la rinascita attraverso la cultura”.

PRESENTATI I BRANI DI SANREMO: SARÀ IL FESTIVAL DELLE HIT

I debutti e i grandi ritorni, tante ballad, l’amore in tutte le sue sfaccettature, ma anche qualche pezzo che farà ballare e altri che faranno riflettere. Sono state svelate ai giornalisti le 28 canzoni che gareggeranno – tra meno di un mese – a Sanremo 2023, in programma dal 7 all’11 febbraio. Si parte con Gianluca Grignani e la sua ‘Quando ti manca il fiato’, una ballad malinconica in cui il cantautore affronta il rapporto con il padre, poi l’atteso ritorno di Giorgia al Festival con ‘Parole dette male’ e Paola e Chiara con ‘Furore’, un tuffo negli Anni 90 pieno di energia. Tra le novità di questa edizione, la quarta condotta da Amadeus, i brani a giocarsi la finalissima durante l’ultima puntata del Festival saranno 5 e non più 3.

È MORTA GINA LOLLOBRIGIDA, LA GRANDE ATTRICE AVEVA 95 ANNI

È morta a 95 anni Gina Lollobrigida, tra le più grandi attrici italiane conosciute e amate in tutto il mondo. Nata a Subiaco il 4 luglio del 1927, Gina Lollobrigida inizia la sua carriera da giovanissima, quando aveva appena 17 anni, come modella per fotoromanzi. Nel 1947 partecipa a Miss Italia classificandosi seconda, dopo la vincitrice Lucia Bosè. A fine Anni 40 l’esordio nel mondo del cinema che l’ha portata a essere diretta da grandi registi italiani e internazionali, tra i quali Alberto Lattuada, Vittorio De Sica, Mario Monicelli, John Huston e King Vidor. Indimenticabile nel ruolo della fata turchina e della ‘bersagliera’, ruolo che le valse un Nastro d’Argento nel 1953. Dal 2018 sulla mitica Walk of Fame di Hollywood compare anche una stella con il suo nome.

A NAPOLI UNA MOSTRA CELEBRA IL LEGAME TRA LA CITTÀ E DEGAS

Si chiama ‘Degas il ritorno a Napoli’ la mostra ospitata al Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore, a Napoli, che rilegge la vita artistica di Degas alla luce del legame con la città partenopea. L’esposizione, realizzata da Navigare srl in collaborazione con il Comune di Napoli e curata da Vincenzo Sanfo, raduna quasi 200 opere in totale, delle quali 88 dell’artista francese, che visse a Napoli una delle più importanti tappe della sua vita e formazione artistica. La mostra è divisa in tre aree tematiche: la prima, riferita agli anni giovanili dell’artista, ricostruisce le atmosfere della Napoli di fine Ottocento; la seconda è dedicata ai temi distintivi dell’arte di Degas: ballerine, prostitute, cavalli da corsa e café-chantant della Belle Époque, mentre la terza racconta le sue frequentazioni con altri artisti e gli anni più tormentati della sua esistenza minata dalla cecità.