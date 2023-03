Tg Cultura, edizione del 16 marzo 2023

ALLA GALLERIA BORGHESE LE OPERE DI GIUSEPPE PENONE

L’arte contemporanea entra ancora una volta alla Galleria Borghese e lo fa con la mostra ‘Gesti universali’ di Giuseppe Penone, curata da Francesco Stocchi e visitabile fino al 28 maggio. Le 31 opere realizzate dal maestro dell’Arte povera sono allestite in quattro sale e nei giardini, che per la prima volta offrono un percorso completo che arriva fino alla Meridiana. Gli elementi naturali tipici della ricerca di Penone – legno, cuoio, foglie e creta – si mescolano con la materia minerale distintiva della Galleria Borghese. “Poter dialogare con queste opere straordinarie del passato è per me un’occasione straordinaria perché mi pone di fronte a una riflessione sul modo di lavorare e fare scultura, osservando come questa riflessione sia condivisa nei secoli. In questo senso si tratta di un ‘gesto universale'”, ha detto l’artista.

CAPOSSELA FIRMA ‘TREDICI CANZONI URGENTI’, ESCE IL 21 APRILE

Esce il 21 aprile ‘Trecidi canzoni urgenti’, il nuovo album firmato da Vinicio Capossela. Tredici nuove canzoni scritte fra febbraio e giugno del 2022 e registrate nei mesi a seguire, come diretta conseguenza del momento storico. “Sono canzoni scritte, prodotte e registrate nel corso dell’ultimo anno, in questo tempo di dubbio e di distanza, di fine del mondo servita al ritmo di un allarme al giorno, a partire dal 24 febbraio scorso, da quando si è presa consapevolezza che il tempo per rimandare le questioni urgenti non è illimitato e reclama la nostra piena appartenenza al presente”, ha detto l’artista. ‘Tredici canzoni urgenti’ è un disco musicalmente polimorfo, che alterna diverse forme e che verrà presentato in anteprima il 20 aprile alle ore 21 nella Sala Verdi del Conservatorio di Milano.

A CAPODIMONTE LA MOSTRA GLI SPAGNOLI A NAPOLI

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte presenta Gli Spagnoli a Napoli. Il Rinascimento meridionale, il progetto espositivo realizzato in partenariato con il Museo Nacional del Prado. L’esposizione è dedicata a uno dei momenti più fecondi e meno conosciuti della civiltà artistica napoletana: il trentennio dal 1503 al 1532 circa. È il periodo che, sotto il profilo politico, vide l’estinguersi della dinastia aragonese, con il passaggio del Regno di Napoli sotto il dominio della Corona di Spagna e, sotto il profilo culturale, il raggiungimento dell’apice della sua grande stagione umanistica. In mostra opere eseguite da alcuni dei principali artisti spagnoli attivi in quegli anni a Napoli, quali Pedro Fernández, Bartolomé Ordóñez, Diego de Siloe, Pedro Machuca, Alonso Berruguete.

PRONTA LA XXX EDIZIONE DI ROMICS, FESTIVAL DEL FUMETTO

La trentesima edizione di Romics, il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games attende il suo pubblico dal 30 marzo al 2 aprile 2023 presso Fiera Roma. Una kermesse ininterrotta con eventi in contemporanea nei 5 padiglioni e oltre 350 espositori pronti ad accogliere il pubblico negli oltre 70.000 metri quadrati espositivi. Tra gli eveti più attesi, la premiazione con il Romics d’Oro dei quattro autori Katja Centomo, Manuele Fior, John Howe e Marcos Martín, il ritorno di Vincenzo Mollica, i 45 anni di Goldrake in Italia con la presentazione del remix della sigla Ufo Robote un grande omaggio al Maestro Leiji Matsumoto. “Romics festeggia la sua trentesima edizione con grandi eventi e celebrazioni speciali. Un programma fittissimo per celebrare il grande fumetto internazionale e gli straordinari mondi della creatività, dal cinema al games fino alla musica”, ha detto Sabrina Perucca, Direttore Artistico della manifestazione.