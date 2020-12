Cartoni Disney e film in tv a Natale: la programmazione

ROMA – Sarà certamente un Natale diverso dagli altri quello che vivremo a causa dell’emergenza Covid. Niente feste, cene e pranzi con folle di parenti, spostamenti limitati al massimo. Quello che non cambierà però è l’appuntamento in tv con i film natalizi e i classici Disney senza tempo. Gli Aristogatti compiono 50 anni, e naturalmente la Rai non mancherà la messa in onda dell’evergreen d’animazione, in programmazione per il 31 dicembre su Rai2. Ma andiamo con ordine.

I CLASSICI D’ANIMAZIONE IN ONDA A NATALE

Si parte il 24 dicembre, quando, in prima serata su Rai 2, andrà in onda ‘Alla ricerca di Nemo’, capolavoro Pixar vincitore dell’Oscar come miglior film d’animazione nel 2004, con protagonista un giovane pesce pagliaccio ‘ribelle’ che si smarrisce nell’Oceano Pacifico. A inseguirlo il padre Marlin, che nel corso del suo viaggio farà amicizia con la simpatica e smemorata Dory, un pesce chirurgo che sarà protagonista dello spin-off e sequel ‘Alla ricerca di Dory’, in onda il 28 dicembre sullo stesso canale in prima serata.

Sempre il 28 dicembre, altro appuntamento con il mondo dell’animazione: su Rai 1 alle 21.20 in onda ‘Cenerentola’, che inaugura gli appuntamenti sulla rete ammiraglia Rai con le principesse Disney. Il 29 dicembre, alla stessa ora, sarà la volta di ‘La Bella e la Bestia’, a cui seguirà il giorno successivo ‘Biancaneve’. Si chiude in bellezza il giorno della Vigilia di capodanno con i già citati ‘Aristogatti’, questa volta su Rai 2 (ore 21.20). Per quanto riguarda invece le novità Disney e Pixar, con i cinema chiusi il film dell’anno ‘Soul’, sbarcherà sul canale Disney plus il 25 dicembre.

I FILM DI NATALE IN TV

Per i film di Natale, imperdibile sarà l’appuntamento con ‘Natale in casa Cupiello’, trasposizione dell’omonimo capolavoro teatrale di Eduardo De Filippo, con Sergio Castellitto, in onda in prima tv il 22 dicembre su Rai 1. Per i fan della principessa ‘Fantaghirò’ l’appuntamento è invece su Italia 1 a notte inoltrata: si parte il 23 dicembre alle 3.45, con il primo capitolo della saga. Si prosegue alle 4.10 del 24 dicembre con Fantaghirò 2 e il 25 dicembre alle 3.00 con il terzo film della serie.

Nel giorno della Vigilia di Natale su Rai 1 a intrattenere il pubblico ci sarà ‘Heidi’. Lo stesso giorno su Italia 1, come avviene da oltre 30 anni, andrà in onda in prima serata ‘Una poltrona per due’. Non mancheranno però tanti altri appuntamenti a tema natalizio, a partire dalle 14.30 quando, sulla rete giovane di Mediaset, arriva il film d’animazione ‘Balto’. Seguono ‘Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato’ (alle 16:05). ‘Il Grinch’ (19.30) e, dopo l’evergreen con Dan Aykroyd e Eddie Murphy, ‘Elf’, in onda mezzanotte.

Su Canale 5 salta l’appuntamento del giovedì con la saga di Harry Potter, tra la delusione dei fan che speravano di passare la serata con il loro beniamino. Il 24 dicembre alle 21.45 dall’Auditorium Conciliazione di Roma, andrà in onda il Concerto di Natale a favore dell’emergenza Covid. La sera successiva, 25 dicembre, sempre su Canale 5. ci sarà ‘Un Natale da Chef‘, commedia natalizia con Massimo Boldi e Biagio Izzo, in cui un cuoco imbranato viene ingaggiato per il catering del G7. Scorpacciata di film a tema lo stesso giorno su Rai 2 quando di seguito, a partire dalle 14, andranno in onda ‘Quel Natale che ci ha fatto incontrare’, ‘Il miglior Natale della mia vita’ ‘Il Natale che ho dimenticato’, ‘Natale al Plaza’.

Il nuovo anno porterà tre prime visioni sulla Rai molto attese dai più piccoli e non solo: domenica 3 gennaio in onda il terzo capitolo della saga di “Hotel Transylvania”. Il giorno successivo arriva “Il mistero della casa del tempo” con Jack Black e Cate Blanchett, mentre nella vigilia dell’Epifania, sarà Paola Cortellesi a tenere compagnia ai telespettatori con “La befana vien di notte” di Michele Soavi.