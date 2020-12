Harry Potter cambia giorno: quando vanno in onda gli ultimi due film

ROMA – La maratona di Harry Potter su Canale 5 volge verso il suo epilogo. Anche questa volta, come a marzo durante il lockdown, la saga del piccolo mago ha registrato ottimi ascolti, tenendo incollati allo schermo milioni di spettatori. Il primo film della maratona è andato in onda il 12 novembre, e da lì in poi ogni giovedì le avventure nate dalla penna di J.K. Rowling hanno tenuto compagnia ai potterhead, che hanno commentato la saga sui social. Ma quando andranno in onda gli ultimi due episodi?

HARRY POTTER E I DONI DELLA MORTE, L’APPUNTAMENTO SI SPOSTA AL MARTEDI’

Quando è iniziata la saga i potterhead hanno fatto due conti: tenendo conto del numero dei film e dei giovedì necessari per terminare la maratona, ‘Harry Potter e i doni della morte (Parte 1) sarebbe dovuto andare in onda il 24 dicembre, mentre ‘Harry Potter e i doni della morte (Parte 2) addirittura il giorno della vigilia di capodanno. Come facilmente immaginabile così non sarà: l’illusione è svanita qualche giorno fa, quando si è saputo che sarebbe stato il Grande Fratello Vip a intrattenere gli spettatori su Canale 5 durante il countdown che ci porterà verso il 2021. E la vigilia di Natale? Si sa che il 24 dicembre Mediaset punta su un appuntamento fisso: quello con Una poltrona per due, in onda su Italia 1 in quella data da oltre 20 anni. E allora? L’appuntamento per i fan del Wizard World si sposta al martedì: ‘Harry Potter e i doni della morte (Parte 1)’ appare già nel palinsesto di Canale 5 fissato per il 22 dicembre. Ancora non confermato l’ultimo appuntamento con il gran finale della maratona, che quasi certamente andrà in onda martedì 29 dicembre sempre sulla rete ammiraglia di Mediaset.