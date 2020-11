Tg Cinema, edizione del 18 novembre 2020

‘SOUL’, PAOLA CORTELLESI E NERI MARCORÈ TRA LE VOCI ITALIANE

Dopo aver incantato a suon di jazz la quindicesima edizione della Festa del Cinema di Roma, ‘Soul’ si prepara per il debutto su Disney+ il 25 dicembre. Per animare i protagonisti della versione italiana della pellicola Disney e Pixar, diretta dal premio Oscar Pete Docter, sono stati scelti Paola Cortellesi, voce dell’esuberante anima di nome 22, e Neri Marcorè, voce di Joe Gardner, l’insegnante di musica. Completano il cast dei doppiatori Jonis Bascir, la pallavolista Paola Egonu, l’artista musicale David Blank, la modella e influencer Paola Turani e le influencer Marta Losito e Giulia Penna. ‘Soul’ è una storia emozionate su cosa ci rende davvero noi stessi.

OSCAR 2021, SCELTI I FILM IN CORSA PER RAPPRESENTARE L’ITALIA

Sono stati scelti i 25 film italiani che concorrono alla designazione del titolo candidato a rappresentare l’Italia nella selezione per la categoria Miglior film straniero alla 93esima edizione degli Oscar. ‘Favolacce’ ’18 regali’, ‘La Dea Fortuna’, ‘Notturno’, ‘Padrenostro’, ’I Predatori’, ‘Le sorelle Macaluso’, ‘Sul più bello’, ‘Volevo nascondermi’, ‘La vita davanti a sé’, ‘Pinocchio’, ‘Non odiare’ e il film animato ‘Trash’ sono solo alcune pellicole scelte, tra queste una potrebbe ‘volare’ a Los Angeles per l’attesa notte degli Oscar, in programma il 25 aprile 2021. Il 24 novembre, invece, la commissione di selezione, istituita presso l’Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive Multimediali su richiesta dell’Academy, si riunirà per votare il titolo italiano designato.

SPIKE LEE ALLA REGIA DI UN FILM MUSICALE SUL VIAGRA

In questi giorni sta facendo parlare di sé per il vaccino anti-Covid, ma l’azienda farmaceutica Pfizer verso la fine degli Anni 90 ha fatto la storia brevettando il Viagra, che prossimamente arriverà sul grande schermo. Spike Lee ha annunciato che svilupperà e dirigerà un musical basato sulla scoperta del farmaco dell’azienda americana. Il film musicale scritto e diretto dal regista di ‘BlacKkKlansman’ e di ‘Da 5 Bloods’ sarà accompagnato dai brani scritti da Stew Stewart e Heidi Rodewald, autori del musical vincitore di un Tony Award ‘Passing Strange’.

DAVID 2021, CANDIDABILI FILM USCITI IN STREAMING E ON DEMAND

Cambiamenti in casa ‘David di Donatello’. Per l’edizione 2021 degli ‘Oscar italiani’ sono candidabili tutti i film ‘made in Italy’la cui uscita era stata prevista in origine in sala e che invece, a causa dell’emergenza Coronavirus e della conseguente chiusura dei cinema, hanno debuttato sulle piattaforme streaming e on demand. A deciderlo, la presidente Piera Detassis e il Consiglio direttivo dell’Accademia del Cinema Italiano.