Svelato il calendario provvisorio del Mondiale 2023

Dal 2023 la MotoE diventerà campionato del mondo FIM Enel MotoE con l’espansione della serie a otto round e 16 gare. Acquisirà ufficialmente, quindi, lo status di campionato del mondo con una stagione che segnerà l’inizio di una nuova era con più gare e con Ducati produttore unico. Il 2023 vedrà anche il debutto di un nuovo circuito, quello di Silverstone, uno dei tracciati più spettacolari e veloci del mondo che rappresenterà una nuova sfida per il settore elettrico. Dopo due test pre-stagionali, uno a Jerez e l’altro a Barcellona, la stagione inizierà con il Gran Premio di Francia sull’iconico circuito di Le Mans. Il secondo round nello spettacolare Autodromo Internazionale del Mugello, poi il Sachsenring e il ritorno in Germania prima del TT di Assen. Dopo la pausa estiva, Silverstone darà il via alla seconda parte della stagione prima di una nuova visita al Red Bull Ring di Spielberg. Il Circuito di Barcellona ospiterà il penultimo appuntamento, con l’epilogo al Misano World Circuit Marco Simoncelli per concludere la stagione in bellezza nella riviera di Rimini.



12-14 maggio: Le Mans, Francia

9-11 giugno: Mugello, Italia

16-18 giugno: Sachsenring, Germania

23-25 giugno: Assen, Olanda

4-6 agosto: Silverstone, Gran Bretagna

18-20 agosto: Red Bull Ring, Austria

1-3 settembre: Barcellona, Spagna

8-10 settembre: Misano, Italia



