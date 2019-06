AL VIA RECUPERO EDIFICIO EX ZECCA A ESQUILINO, SARA’ POLO ARTI

Parte il recupero dell’ex Poligrafico e Zecca dello Stato di via Principe Umberto, all’Esquilino. Tra pochi giorni si aprira’ la conferenza dei servizi, nel 2021 partiranno i lavori che porteranno a maggio 2023 all’inaugurazione del nuovo Polo culturale delle arti e dei mestieri. La struttura conterra’ spazi espositivi, un centro convegni e il museo delle monete. “La sfida piu’ grande che abbiamo a Roma e’ quella di recuperare e rigenerare palazzi ed edifici completamente abbandonati” ha sottolineato la sindaca di Roma, Virginia Raggi, durante la presentazione.

OLTRE 19 MILA ACCESSI A OSPEDALE CASTELLI IN PRIMI SEI MESI

Oltre 19 mila accessi al Pronto soccorso, 26 mila prestazioni di specialistica ambulatoriale e 140 assunzioni tra medici, infermieri e operatori sanitari. Sono i numeri dei primi sei mesi di attivita’ del nuovo Ospedale dei Castelli. Numeri destinati ad aumentare come quelli dei posti letto, che entro fine anno raggiungeranno le 200 unita’ per poi raggiungere quota 342 da qui a un anno. “Pensiamo di superare i 40mila accessi a fine anno, non un dato banale” ha spiegato il direttore generale dell’Asl Roma 6, Narciso Mostarda.

A ROMA FESTA MUSICA DA RECORD: OLTRE 4.300 ARTISTI E 450 EVENTI

Oltre 4.300 artisti per piu’ di 450 appuntamenti gratuiti sparsi in tutta la citta’. Dalle piazze agli ospedali, dalle stazioni della metropolitana alle chiese e i centri commerciali, senza dimenticare i musei e le ville, Roma e’ pronta per la 34esima edizione della Festa della musica, in programma in tutta Europa venerdi’ 21 giugno. Per otto ore consecutive la Capitale sara’ invasa da ogni genere musicale. “Avremo tantissimo pubblico- ha dichiarato la sindaca di Roma, Virginia Raggi- Le aspettative hanno superato le nostre previsioni, la citta’ ha risposto benissimo”.

SABATO TORNA A ROMA FESTIVAL INTERNAZIONALE CULTURA EBRAICA

Ruota intorno al concetto di ‘Spazio’, inteso come paradigma fondamentale della relazione tra vita e conoscenza, la dodicesima edizione di ‘Ebraica – festival internazionale di cultura’, che si inaugurera’ sabato con la Notte della Cabbala’. Fino al 26 giugno l’intero quartiere ebraico di Roma sara’ animato da proiezioni e incontri, come quello atteso con lo scrittore israeliano Eshkol Nevo. In programma anche un omaggio a Stanley Kubrick a vent’anni dalla morte.