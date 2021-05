Global Trust Group sells digital bank and White Label technology company

By Bianca Oliveira

SÃO PAULO – The canadian fund Global Trust, through its technological assets arm, Technetium, has just completed the sale of its companies Banco Seu and White Means of Payment to the ACA Global Group, in an important financial transaction not made public by the parties.

The deal was signed on April 20 and the new management has already taken charge of the companies, which have offices in the cities of São Paulo and Campinas. The Bank’s new look project and the expansion of activities throughout the country have been underway since then.

The ACA Global Group, which takes over both brands, has a series of operations in southern Brazil in the areas of agribusiness, reforestation and mining. The purchase was identified as an opportunity to diversify the investment portfolio in the technology sector, expanding its operations. The idea is to boost the payment chain in the mining and forestry sector with advanced financial technology.

Currently, Banco Seu is a digital bank aimed at giving greater access to financial institutions for audiences in various sectors, while White Means of Payment is a company dedicated to licensing other companies that wish to set up digital bank structures with their own brand.

Modernity, technology and environmental sustainability are the pillars of Banco Seu, which will soon present its new proposal, promising changes in the green market.

BRASILE. ACA GLOBAL GROUP ACQUISISCE SOCIETÀ DI SERVIZI BANCARI

Di Bianca Oliveira

SAN PAOLO – Il fondo canadese Global Trust ha concluso la cessione delle sue società Banco Seu e White Meios de Pagamento ad Aca Global Group, nell’ambito di un’operazione finanziaria non resa pubblica dalle parti e coordinata dalla divisione asset tecnologici di Global Trust, Technetium.

L’accordo è stato firmato il 20 aprile e la nuova amministrazione ha già preso in carico le società, che hanno uffici nelle città di San Paolo e Campinas. Già avviato il “cambio d’immagine” du Banco Seu e l’espansione delle attività su tutto il territorio nazionale.

Aca Global Group, che rileva entrambi i marchi, ha una serie di operazioni nel sud del Brasile nei settori dell’agrobusiness, del rimboschimento e dell’estrazione mineraria. L’acquisto è stato individuato come un’opportunità per diversificare il portafoglio di investimenti nel settore tecnologico, ampliando la propria operatività. L’idea è di potenziare la catena dei pagamenti nel settore minerario e forestale con una tecnologia finanziaria avanzata.

Attualmente, Banco Seu è una banca digitale che permette alle istituzioni finanziarie di garantire accesso ai servizi agli attori in diversi settori, mentre White Meios de Pagamento è una società dedicata alla concessione di licenze ad altre società che desiderano offrire servizi bancari digitali con il proprio marchio. Il Banco Seu ha comunicato che innovazione, tecnologia e sostenibilità ambientale sono i suoi pilastri e ha annunciato che presto presenterà la sua nuova proposta, promettendo cambiamenti nel mercato verde.

GRUPO GLOBAL TRUST VENDE BANCO DIGITAL E EMPRESA DE TECNOLOGIA WHITE LABEL

Por Bianca Oliveira

SÃO PAULO – O Grupo do fundo canadense Global Trust, através do seu braço de ativos tecnológicos, a Technetium, acaba de concluir a venda de suas empresas Banco Seu e White Meios de Pagamento para o Grupo ACA Global, numa importante operação financeira não tornada pública pelas partes.

O negócio foi assinado no dia 20 de abril e a nova gestão já assumiu o comando das empresas, que contam com escritórios nas cidades de São Paulo e Campinas. O projeto de nova roupagem do Banco e a expansão das atividades para todo o país estão em andamento desde então.

O Grupo ACA Global, que assume as duas marcas, detém uma série de operações no sul do Brasil nas áreas do agronegócio, reflorestamento e mineração. A compra foi identificada como uma oportunidade de diversificação do portfólio de investimentos no ramo de tecnologia, expandindo assim suas operações. A ideia é dinamizar a cadeia de pagamentos no setor de mineração e de florestas com tecnologia financeira de ponta.

Atualmente, o Banco Seu é um banco digital voltado à bancarização de público de diversos setores, enquanto a White é uma empresa dedicada a licenciar outras companhias que desejam montar estruturas de banco digital com marca própria.

Modernidade, tecnologia e sustentabilidade ambiental são os pilares do Banco Seu, que apresentará em breve sua nova proposta, prometendo mudanças no mercado do verde.