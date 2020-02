Tg Lazio, edizione del 18 febbraio 2020

LILIANA SEGRE ALLA SAPIENZA RICEVE DOTTORATO HONORIS CAUSA

Un lunghissimo applauso ha accolto questa mattina Liliana Segre nell’Aula magna della Sapienza di Roma. La senatrice a vita ha ricevuto il dottorato honoris causa in Storia dell’Europa, durante la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico. “Anche se sono vecchia sono sempre quella ragazzina che è stata espulsa da scuola per colpa di essere nata- ha detto la senatrice- Il mio maestro Primo Levi diceva che ‘capire è impossibile ma conoscere e’ necessario'”. Presenti in Aula magna il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, la presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

BLITZ ANTIDROGA DELLA POLIZIA A SAN BASILIO: 15 ARRESTI

E’ di quindici arresti – dieci in carcere e cinque ai domiciliari – il bilancio di un’operazione della Polizia che ha smantellato un’organizzazione criminale responsabile di associazione armata finalizzata al traffico di droga a San Basilio, periferia della Capitale. Nel corso dell’attività di indagine è emersa l’elevata pericolosità degli appartenenti al gruppo: crudeli nel recuperare i crediti verso i debitori e nell’organizzare gruppi di fuoco contro eventuali rivali o acquirenti insolventi ai pagamenti.

ROMA, AUMENTANO COMPRAVENDITE CASE E RIPARTE RESIDENZIALE PREGIO

Aumentano le compravendite delle case a Roma e nel segmento delle case di pregio e del centro storico i prezzi medi sono saliti dello 0,8% nel secondo semestre del 2019. Questi i risultati del report Nomisma presentati oggi, sul mercato residenziale a Roma, che comunque segnala un calo generale dei prezzi. Ma con il mercato del residenziale di lusso che riparte, tornano anche le le archistar. Sono due gli interventi previsti nei prossimi mesi nella Capitale che saranno realizzati da architetti di fama internazionale: uno in zona Trieste l’altro nella zona di piazza Socrate, alla Balduina.

GARBATELLA AVVIA FESTEGGIAMENTI PER I 100 ANNI DEL QUARTIERE

Alunni delle scuole, decine di persone e la banda della Polizia di Roma Capitale. Piazza Benedetto Brin era gremita questa mattina per celebrare i 100 anni del quartiere romano della Garbatella. Un compleanno che vede in programma da oggi al 22 febbraio un ricco calendario di eventi, concerti, mostre e flashmob. Ad aprire le celebrazioni il presidente dell’VIII Municipio, Amedeo Ciaccheri, che ha annunciato: “Faremo ripartire l’orologio della torre dell’Albergo Rosso, uno dei simboli della Garbatella”. La Regione Lazio ha fatto sapere che partirà un riammodernamento delle facciate delle palazzine Ater e un cambio delle alberature.