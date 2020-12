‘Riapri Calabria’, oltre 21mila domande ammesse a finanziamento

REGGIO CALABRIA – Sono 21.407 le domande ammesse a finanziamento nell’ambito della seconda edizione di “Riapri Calabria”, l’avviso pubblico promosso dalla Regione per l’erogazione di un contributo una tantum a microimprese e professionisti interessati dagli effetti negativi della crisi economica generata dall’emergenza coronavirus. Il contributo è di 1.500 euro per ciascuna impresa richiedente. In questa seconda edizione sono stati impegnati 65 milioni di euro. Il dipartimento Lavoro, sviluppo economico, attività produttive e turismo ha preso atto dei lavori della commissione che ha trasmesso l’elenco delle domande dichiarate ammissibili e ricevibili. “È un risultato molto importante – dichiara l’assessore al Lavoro, Sviluppo economico e Turismo, Fausto Orsomarso – frutto di un quadro di azione preciso e più ampio sul quale, attraverso diverse misure, fin dall’inizio della pandemia, abbiamo investito risorse cospicue per risollevare l’economia calabrese e garantire l’opportuno rilancio del settore produttivo”. Con un provvedimento successivo avverrà il trasferimento delle somme a favore del soggetto gestore del bando, Fincalabra spa, per la liquidazione ai beneficiari.

LEGGI ANCHE: Coronavirus, la Regione Calabria ripropone le misure “Riapri” e “Lavora”