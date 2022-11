Rialzo dei casi Covid in Sicilia, ma scendono i ricoveri

PALERMO – Nella settimana dal 7 al 13 novembre si è registrato un incremento delle nuove infezioni Covid in Sicilia, con un’incidenza di positivi pari a 10.448 (22,52%) e un valore cumulativo di 209 casi ogni 100.000 abitanti. Lo rileva il monitoraggio settimanale del dipartimento Asoe della Regione Siciliana. Il tasso di nuovi casi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Enna (242 ogni 100.000 abitanti), Trapani (240) e Palermo (233).

IL QUADRO DELA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE

Le fasce d’età maggiormente a rischio risultano quelle tra i 60 ed i 69 anni(299 casi ogni 100.000 abitant), tra gli 80 e gli 89 anni (296) e tra i 70 e i 89 anni (293). Le nuove ospedalizzazioni sono invece in diminuzione e più di metà dei pazienti in ospedale risultano non vaccinati. Nella settimana dal 9 al 15 novembre le vaccinazioni si attestano al 24,95% nella fascia d’età 5-11 anni. Hanno completato il ciclo primario 66.151 bambini, pari al 21,46%. Gli over 12 vaccinati con almeno una dose si attestano al 90,85%, mentre ha completato il ciclo primario l’89,50%. Hanno ricevuto la terza dose 2.768.710 persone, pari al 72,36% degli aventi diritto.

I VACCINI AGGIORNATI

Il ministero della Salute ha autorizzato, dal 23 settembre, l’utilizzo dei vaccini m-Rna aggiornati alle varianti BA.1 e BA.4-5 per la quarta dose, su richiesta dell’interessato, agli over 12 che abbiano ricevuto la terza dose da almeno 120 giorni. Sempre dal 23 settembre è consentito l’utilizzo dei vaccini m-Rna per la variante Original/Omicron BA.4-5 per la quinta dose ai soggetti fragili. Dal 17 ottobre la somministrazione della quinta dose con vaccino bivalente è consentita anche agli over 80, agli ospiti in Rsa e alle persone over 60 con fragilità. Complessivamente le quarte dosi finora somministrate sono 172.981, delle quali 157.746 ad over 60, mentre le quinte dosi erogate sono state 1.982.

