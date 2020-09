Voli Covid free da Fiumicino, il ‘modello Lazio’ finisce sulla Bbc

ROMA – “’Tickets, passport and compolsuring negative test result. Welcome on board europe first Covid free flight!‘. E’ il messaggio con cui la BBC ha annunciato la partenza ieri dall’Aeroporto di Fiumicino dei primi voli Covid Free. Una sperimentazione, prima in Europa, per mettere in sicurezza il trasporto aereo e permettere una ripresa del settore. L’iniziativa, partita per due voli sulla tratta Roma-Milano nata dala collaborazione della Regione Lazio, AdR e Alitalia, prevede il trasporto solo di passeggeri risultati negativi al Covid-19, dopo aver eseguito il test antigenico rapido prima di imbarcarsi o aver presentato la certificazione di un tampone molecolare (test PCR) o antigenico effettuato nelle 72 ore precedenti la partenza del volo. I nuovi voli Covid Free dall’Italia e i suoi test aeroportuali potrebbero essere il modo per evitare la quarantena di massa della Gran Bretagna e di altri e per attirare i passeggeri a bordo? E’ la domanda del giornalista Mark Lowen che ha firmato il servizio della BBC. L’Italia e il Lazio sono pronti per aprire la strada a un cielo sicuro e libero dalla pandemia”. Lo comunica l’Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio.

LEGGI ANCHE: Il test rapido anti Covid? Ora si fa prima di salire in aereo