Jova beach party a Gressan, Guichardaz: Operazione vincente

(DIRE – Notiziario Turismo e Sport) Aosta, 17 lug. – “È stato un evento del popolo, che ha coinvolto molti valdostani, oltre a tantissimi turisti, che ha generato un indotto importante per l’economia e per l’immagine della Regione. Un’operazione come questa è vincente sotto tutti i punti di vista”. Lo dice l’assessore al Turismo della Regione Valle d’Aosta Jean-Pierre Guichardaz, commentando la tappa valdostana del Jova Beach Party, che ha radunato, all’area verde Les Iles di Gressan, 11.700 spettatori.

“Il Jova Beach Party ha concentrato l’attenzione dei media sulla Valle d’Aosta in una fase dell’estate che non è ancora quella di altissima stagione- prosegue Guichardaz- la scelta della Valle d’Aosta è stata fatta in virtù dell’unicità della location, unita alla sempre più riconosciuta capacità di ospitare i grandi eventi”.



Per l’assessore, “la sinergia tra organizzatori, Office régional du Tourisme, Comuni di Gressan e di Aosta e strutture regionali con il coinvolgimento attivo di tutte le forze dell’ordine, della protezione civile e dell’assistenza sanitaria ha permesso che l’evento si svolgesse in piena efficienza e sicurezza”. E conclude: “Si è trattato del concerto, a livello numerico, più grande mai organizzato in Valle d’Aosta in un momento, peraltro, nel quale la pandemia da Covid-19 ancora impensierisce. Intorno all’impegno sociale di un cantante si sono ritrovate generazioni trasversali: nessun evento, credo, sia in grado di unire generazioni differenti come un concerto di un artista strutturato e poliedrico. È un evento che sarà ricordato nel tempo”.

