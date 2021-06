Ufficiale: Gattuso dice addio alla Fiorentina

ROMA – “Acf Fiorentina e Mister Rino Gattuso, di comune accordo, hanno deciso di non dare seguito ai preventivi accordi e pertanto di non iniziare insieme la prossima stagione sportiva. La società si è messa immediatamente al lavoro per individuare una scelta tecnica che guidi la squadra Viola verso i risultati che la Fiorentina e la Città di Firenze meritano”: questo l’annuncio della Fiorentina sul proprio sito web. La firma tra Gattuso e la Fiorentina era di appena tre settimane fa: il 25 maggio.

