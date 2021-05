Gattuso via dal Napoli con un tweet, si scalda la pista Conceiçao

NAPOLI – “Caro Rino, sono felice di aver trascorso quasi due stagioni con te. Ringraziandoti per il lavoro svolto, ti auguro successi ovunque tu vada. Un abbraccio anche a tua moglie e ai tuoi figli”. È finita con questo tweet del presidente Aurelio De Laurentiis, dopo il pareggio interno con il Verona che ha fatto sfumare la qualificazione della squadra alla prossima Champions League, l’avventura napoletana di Rino Gattuso che, dopo l’esordio nel match Napoli-Parma del 14 dicembre 2019, lascia la panchina azzurra.

Tanti i nomi che sono stati accostati al club di De Laurentiis in questi giorni, non ultimi quelli di Simone Inzaghi e Max Allegri, ma da indiscrezioni la pista più calda sembra essere quella che porta all’ex centrocampista di Lazio, Parma e Inter, il lusitano Sergio Conceiçao, attuale allenatore del Porto.

Il 48enne di Coimbra, che ha chiuso al secondo posto l’ultimo campionato portoghese, dovrebbe essere – secondo alcuni addetti ai lavori – già mercoledì a Roma nella sede della Filmauro per limare gli ultimi dettagli di un accordo biennale che potrebbe sfiorare i 5,5 milioni di euro lordi.