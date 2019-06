Jeremy Irons con la maglietta del Cinema America dopo l’aggressione di sabato notte

ROMA – Jeremy Irons ha indossato la maglia bordeaux del Cinema America in solidarietà ai ragazzi aggrediti sabato notte.

Roma, Cinema America denuncia: “Aggressione squadrista”

Lo rende noto la stessa associazione, pubblicando le foto della serata di ieri nella sua pagina facebook.

L’attore premio Oscar è intervenuto alla proiezione del film di Bernardo Bertolucci ‘Io ballo da sola’ e ha approfittato dell’occasione per indossare la stessa maglietta per cui sono finiti in ospedale quattro ragazzi, aggrediti al grido di: “Hai la maglietta del Cinema America, sei antifascista, levati subito sta maglietta, te ne devi andare via da qua”. Un ‘aggressione “squadrista“, ha denunciato subito l’associazione che da anni organizza le arene cinematografiche che animano le notti dell’estate romana.