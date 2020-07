Assegnata la scorta a Carocci del Cinema America

ROMA – La Prefettura di Roma ha assegnato la scorta al presidente dell’Associazione Piccolo America di Roma, Valerio Carocci, dopo le minacce ricevute dallo stesso Carocci nei giorni scorsi, quando era stato aggredito a Trastevere da un militante di estrema sinistra, e nel 2019 da parte di esponenti di Casapound e del Blocco studentesco. In serata è arrivato via social il messaggio di sostegno della sindaca di Roma, Virginia Raggi: “Solidarietà a Valerio Carocci, a cui la Prefettura di Roma ha assegnato la scorta per le vergognose e inaccettabili minacce ricevute nei giorni scorsi e l’anno scorso da Casapound- ha scritto la prima cittadina su Twitter- A Roma non c’è spazio per violenza e prepotenze”.