La commissione Ue lavora ad una proposta contro crimini d’odio e omotransfobia

Di Alessio Pisanò

BRUXELLES – “Stiamo lavorando ad una proposta che estenda la lista dei crimini nell’Ue, comprendendo anche i crimini d’odio rivolti contro la comunità Lgbt”. L’annuncio è della commissaria Ue alla Giustizia, Vera Jourova, in occasione della Giornata internazionale contro l’Omofobia, la transfobia e la bifobia.

“Celebrando le diversità sessuali e di genere, siamo consapevoli della scomoda verità che discriminazione, odio e violenza restano una realtà per troppi, semplicemente per quello che sono”, ha aggiunto la commissaria, ricordando che l’anno scorso la Commissione europea ha adottato una strategia per migliorare la parità e la sicurezza proprio delle persone Lgbtqi.

