São Paulo loses its mayor

by Bianca Oliveira

SÃO PAULO – Bruno Covas, mayor of São Paulo, died of cancer this Sunday at the age of 41. The politician was the youngest mayor to take over the country’s largest city, in 2018, and emerged victorious in the 2020 elections by positioning himself as a moderate option in a polarized political scenario.

“I would like to be remembered for what motivates me to do politics, which is to change the lives of those who need it most,” said Bruno Covas in an interview with the program ‘Dialogue with Sergio Conti’, after taking over the mayor of São Paulo in 2018.

Covas was diagnosed with cancer in 2019 but the condition worsened from April this year, when he was hospitalized for 12 days. Earlier this month, the mayor took a leave of absence to take care of his health, leaving his vice Ricardo Nunes in charge, who definitely took over the mayor of São Paulo on Sunday (16).

In his first act, Nunes decreed an official 7-day mourning for the death of Covas and declared on his social networks: “The pain takes over, losing a friend, a brother, who is a reference of integrity, companionship, generosity, it hurts a lot” .

Before being elected vice-mayor of Bruno Covas in 2020, Nunes was a councilor for two terms. He is linked to the association of entrepreneurs in the South Zone of São Paulo and to the Catholic Church.

IN BRASILE 7 GIORNI DI LUTTO PER COVAS, SINDACO PIÙ GIOVANE DI SAN PAOLO

di Bianca Oliveira

SAN PAOLO DEL BRASILE – Bruno Covas, sindaco di San Paolo e del Partido da Social Democracia Brasileira (Pdsb), è morto ieri a causa di un cancro all’età di 41 anni. Il politico è stato il più giovane ad assumere l’incarico nella città più popolosa del Brasile, nel 2018, ed era uscito nuovamente vittorioso alle elezioni amministrative del 2020 emergendo come opzione moderata in uno scenario politico polarizzato.

“Mi piacerebbe essere ricordato per quello che mi motiva nel fare la politica: ovvero cambiare la vita delle persone che più ne hanno bisogno” aveva detto Covas in un’un intervista rilasciata al programma ‘Dialogo con Sergio Conti’ dopo essere diventato sindaco nel 2018.



Il cancro era stato diagnosticato a Covas l’anno successivo ma il suo quadro clinico si è aggravato a partire dall’aprile scorso, quando era stato ricoverato per 12 giorni. All’inizio di maggio, il sindaco ha lasciato l’incarico per occuparsi della sua salute, lasciando la gestione dell’ufficio da primo cittadino al suo vice, Ricardo Nunes, che ha assunto ieri definitivamente il mandato di sindaco. Come suo primo atto, Nunes ha decretato il lutto cittadino per sette giorni e ha dichiarato sui suoi canali social: “Il dolore prende il sopravvento nel perdere un amico, un fratello, che è stato un riferimento per la sua integrità, la sua vicinanza, la sua generosità. Fa molto male”.

SÃO PAULO PERDE SEU PREFEITO

por Bianca Oliveira

SÃO PAULO – Bruno Covas, prefeito de São Paulo, morreu de câncer neste domingo aos 41 anos. O político foi o mais novo prefeito a assumir a maior cidade do país, em 2018, e saiu vitorioso das eleições de 2020 se posicionando como uma opção moderada em um cenário político polarizado.

“Eu gostaria de ser lembrado por aquilo que me motiva a fazer política, que é mudar a vida dos que mais precisam”, disse Bruno Covas em entrevista ao programa Diálogo com Sergio Conti, após assumir a prefeitura de São Paulo em 2018.

Covas foi diagnosticado com câncer em 2019 mas o quadro se agravou a partir de abril deste ano, quando ficou internado por 12 dias. No início deste mês, o prefeito se licenciou para cuidar da saúde, deixando no cargo o seu vice Ricardo Nunes, que assumiu definitivamente a prefeitura de São Paulo já no domingo (16).

Em seu primeiro ato, o Nunes decretou luto oficial de 7 dias pela morte de Covas e declarou em suas redes sociais: “A dor toma conta, perder um amigo, um irmão, que é referência de integridade, companheirismo, generosidade, dói muito”.

Antes de se eleger vice-prefeito na chapa de Bruno Covas em 2020, Nunes foi vereador por dois mandatos. Ele é ligado à associação de empresários da Zona Sul e à Igreja Católica.