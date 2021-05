Stretto di Messina, Luca Colombo lancia la sfida: lo attraverserà in sella alla sua moto

REGGIO CALABRIA – Attraversare lo Stretto di Messina in moto è l’obiettivo di Luca Colombo, non nuovo a queste imprese acquatiche con la sua moto da cross.

L’appuntamento è fissato per sabato 22 maggio con partenza dalla Sicilia alle 7 da Torre Faro a Messina ed arrivo in Calabria a Cannitello di Villa San Giovanni. Il percorso riprende la rotta della celebre traversata a nuoto.

Colombo, recordman di velocità sull’acqua con una moto con 104 chilometri orari, cercherà di compiere il tragitto tra le due sponde dello Stretto di 3,2 km in tre minuti, a bordo della sua Honda cfr 450R, allestita con particolari pattini nautici in grado di poterla fare scivolare sull’acqua.

La manifestazione è patrocinata dalla Federazione motociclistica italiana – Comitato regionale Lombardia con la collaborazione del Comune di Messina, il Moto Club Messina, il Moto Club Arluno, Moto Club dello Stretto Reggio Calabria.