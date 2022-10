Sopralluogo a Messina per il collegamento con l’aeroporto dello Stretto Tito Minniti

REGGIO CALABRIA – I sindaci facenti funzioni della Città metropolitana e del Comune di Reggio Calabria, Carmelo Versace e Paolo Brunetti, hanno effettuato un sopralluogo al porto di Messina, insieme al presidente dell’Autorità portuale dello Stretto, Mario Paolo Mega, al dirigente del settore Trasporti della Regione CALABRIA, Giuseppe Pavone, al vicesindaco di Messina, Salvatore Mondello, e all’amministratore unico di SaCaL, Marco Franchini, per valutare la possibilità di un collegamento diretto dal molo peloritano all’aeroporto dello Stretto Tito Minniti a Reggio Calabria.

SINDACO VERSACE: “MOMENTO PROFICUO PER AREA METROPOLITANA DELLO STRETTO”

A margine dell’incontro, Carmelo Versace, ha parlato di “momento proficuo ed utile per accorciare le distanze nell’area metropolitana dello Stretto”. “Abbiamo verificato le condizioni che, da qui al primo novembre – ha spiegato – potrebbero portare grossi benefici per l’utenza messinese che ha in programma di partire per Roma e Milano da Reggio CALABRIA. Per questo, sono stati messi in luce diversi aspetti operativi che, nelle prossime settimane, verranno illustrati alle comunità siciliana e calabrese”.

SINDACO BRUNETTI: “AGEVOLARE L’UTENZA MESSINESE PER UN SERVIZIO VITALE”

Anche il sindaco facente funzioni di Reggio CALABRIA, Paolo Brunetti, ha sottolineato l’importanza del sopralluogo odierno: “Ci stiamo concentrando sulla possibilità di dimezzare i tempi di attraversamento dello Stretto”. “Questa iniziativa – ha aggiunto – segna l’avvio di un processo destinato ad affrontare, concretamente, le necessità dei pendolari. Se di aeroporto dello Stretto dobbiamo e vogliamo parlare – ha concluso – inevitabilmente si deve agevolare l’utenza messinese nel poter usufruire di un servizio di vitale importanza per entrambe le comunità”.

