Tiger Woods lascia l’ospedale: “Grazie a tutti per il sostegno”

ROMA – Tiger Woods ha lasciato l’ospedale, circa tre settimane dopo il suo incidente automobilistico. A darne notizia il golfista statunitense sui social, in cui ha spiegato di aver lasciato l’ospedale di Los Angeles, dov’era ricoverato dal 23 febbraio, per proseguire a casa, in Florida, la rieducazione. L’ex numero 1 al mondo aveva perso il controllo della macchina, nell’incidente aveva riportato fratture multiple alla gamba destra. “Sono riconoscente per il sostegno e l’incoraggiamento che ho ricevuto nelle ultime settimane- ha scritto Woods- Grazie ai medici, infermieri e personale del centro medico Harbor-UCLA e Cedars-Sinai, vi siete presi tutti molta cura di me e non posso ringraziarvi troppo. Torno a casa e cercherò di essere più forte ogni giorno”.

