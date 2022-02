TherapyChat: “Il Bonus psicologico è un primo passo importante per emergenza psichica”

ROMA – “Siamo felici e davvero molto sollevati che il Parlamento abbia finalmente approvato il Bonus Psicologo. Questo stanziamento è un primo passo importantissimo per prendere in mano la situazione e intervenire a sostegno dell’emergenza psichica con cui molti cittadini stanno facendo i conti causa pandemia”. Alessandro De Sario, CEO e Co-fondatore di TherapyChat, l’applicazione mobile e web di psicologia online leader in Italia, commenta così la notizia dell’inserimento del Bonus psicologico nel decreto Milleproroghe.

LEGGI ANCHE: Approvato nella notte il Bonus psicologo, fino a 600 euro l’anno

“Oltre a permettere alle fasce più deboli di accedere al sostegno psicologico- prosegue De Sario- il bonus riconosce e normalizza il ruolo della terapia: la validazione e il supporto di enti come le Regioni aiutano infatti a sciogliere le remore dei molti che ancora oggi sono restii a chiedere il sostegno di un professionista della salute mentale. Oggi più che mai, per effetto di un evento traumatico senza precedenti come la pandemia che stiamo vivendo, il benessere psicologico non può e non deve essere visto come un lusso a cui è possibile rinunciare“.

“TherapyChat- spiega il CEO della piattaforma online- nasce proprio con lo scopo di democratizzare e normalizzare la psicologia, permettendo a chiunque di accedere ai professionisti della salute mentale in modo sicuro, conveniente e senza dover lasciare la comfort zone della propria abitazione. I prezzi per le sedute di psicologia online, grazie al fatto che i professionisti coinvolti non devono sostenere spese logistiche e/o di affitto dello studio, sono infatti decisamente inferiori rispetto ai colloqui di persona (si parte da soli 34 euro a sessione)”.