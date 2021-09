Brazil: launch of a manifest marks the Day of Democracy

By Bianca Oliveira

SÃO PAULO – On the International Day of Democracy, September 15, a group of 29 Brazilian civil society organizations gathered to promote a campaign for democracy. Promoted by the Igarapé Institute, the initiative “Civic space is our space” includes an agenda with proposals that can be used in the defense of democracy.

This Wednesday (15) publication is divided into four axes: civil society participation; access to information and free circulation of ideas; combating misinformation and repudiation of stigmatizing discourse; and resuming the democratic purpose of institutions and safeguarding the public interest. The list contains practical proposals that ordinary citizens and civil society organizations can engage with in order to protect and strengthen democracy.

Institutions such as the Brazilian Association of Investigative Journalism (Abraji), the Brazilian Public Security Forum, the Rio de Janeiro Institute of Technology and Society (ITS Rio) and the Sou da Paz Institute are participating in the initiative. In addition to dozens of personalities who recorded a video in which they talk about attacks they suffered because of their professional performance and political positions.

Also yesterday, the non-governmental organization Human Rights Watch released a report in which it states that President Jair Bolsonaro threatens the pillars of Brazilian democracy. The position is defended on the basis of Bolsonaro’s attacks on the Federal Supreme Court (STF) in the September 7 demonstrations, allegations of electoral fraud without evidence and violations of freedom of expression.

The International Day of Democracy was instituted by the United Nations (UN) and is intended to bring reflection on the importance of democracy in member countries.

BRASILE. DA 29 ONG UN MANIFESTO PER LA DIFESA DELLA DEMOCRAZIA

Di Bianca Oliveira

SAN PAOLO – Ventinove organizzazioni della società civile del Brasile si sono alleate per dar vita a una campagna in difesa della democrazia, pubblicando un manifesto ad hoc. Promossa dall’Istituto Igarapé, l’iniziativa “O espaco cívico é o nosso espaco’ (‘Lo spazio civico è il nostro spazio’) prevede un’agenda con proposte concrete di tutela e sostegno.

Il documento è articolato attorno a quattro pilastri: partecipazione della società civile; accesso all’informazione e libera circolazione delle idee; lotta alla disinformazione e ripudio dei discorsi d’odio; sostegno alle finalità democratiche delle istituzioni e salvaguardia dell’interesse pubblico. Un elenco di proposte pratiche con cui i cittadini comuni e le organizzazioni della società civile possono impegnarsi per proteggere e rafforzare la democrazia.

All’iniziativa, che si è svolta ieri, in occasione della Giornata internazionale per la democrazia, hanno preso parte realtà quali l’Associazione brasiliana di giornalismo investigativo (Abraji), il Forum di pubblica sicurezza brasiliano, l’Istituto di tecnologia e società di Rio de Janeiro (ITS Rio) e l’Istituto Sou da Paz.

In occasione della Giornata, l’organizzazione non governativa Human Rights Watch ha diffuso un rapporto in cui afferma che il presidente Jair Bolsonaro minaccia le fondamenta su cui poggia la democrazia brasiliana. Il report cita gli attacchi di Bolsonaro alla Corte suprema federale (Stf) pronunciati nel corso delle manifestazioni del 7 settembre, nonché le accuse di brogli elettorali lanciate dal capo dello Stato senza fornire prove e infine le violazioni della libertà di espressione.

La Giornata internazionale della democrazia è stata istituita dalle Nazioni Unite nel 2007 e ha lo scopo di incoraggiare una riflessione sull’importanza dei valori, dei diritti e delle libertà fondamentali nel mondo.

NO BRASIL, LANÇAMENTO DE MANIFESTO MARCA O DIA DA DEMOCRACIA

Por Bianca Oliveira

SÃO PAULO – No dia Dia Internacional da Democracia, 15 de setembro, um grupo de 29 entidades da sociedade civil brasileira se reuniu para promover uma campanha pela democracia. Promovida pelo Instituto Igarapé, a iniciativa “O espaço cívico é o nosso espaço” inclui uma agenda com propostas que podem ser utilizadas na defesa da democracia.

A publicação desta quarta-feira (15) está dividida em quatro eixos: participação da sociedade civil; acesso à informação e livre circulação de ideias; combate à desinformação e repúdio ao discurso estigmatizante; e retomada da finalidade democrática das instituições e salvaguarda do interesse público. Uma lista de propostas práticas nas quais cidadãos comuns e organizações da sociedade civil podem se engajar a fim de proteger e fortalecer a democracia.

Participam na iniciativa instituições como Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro (ITS Rio) e Instituto Sou da Paz. Além de dezenas de personalidades que gravaram um vídeo em que falam sobre ataques que sofreram por conta de sua atuação profissional e posicionamentos políticos.

Ontem também, a organização não-governamental Human Rights Watch divulgou um relatório no qual afirma que o presidente Jair Bolsonaro ameaça os pilares da democracia brasileira. A posição é defendida com base nos ataques que Bolsonaro fez ao Supremo Tribunal Federal (STF) nas manifestações do dia 7 de setembro, nas alegações de fraude eleitoral sem provas e nas violações da liberdade de expressão.

O Dia Internacional da Democracia foi instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) e tem a intenção de trazer a reflexão sobre a importância da democracia nos países-membros.