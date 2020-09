VIDEO | FOTO | A Bologna concerto filarmonica al S.Orsola per ringraziare gli operatori anti Covid

Introdotto dalla direttrice generale dell’Ausl di Bologna, Chiara Gibertoni, e dallo stesso presidente della Fondazione, Giacomo Faldella, il concerto è stato diretto da Hirofumi Yoshida, a capo della Filarmonica dal 2014, con 60 posti disponibili per il concerto dal vivo riservati al personale sanitario. La scaletta ha visto in apertura l'”Aria sulla IV corda tratta dalla Suite n.3 in re maggiore per orchestra” di Bach, a cui è seguita la settima Sinfonia di Beethoven in la maggiore op.92. L’evento è stato trasmesso anche in diretta streaming sulla pagina Facebook della Fondazione Sant’Orsola e da qui visibile in tutti gli ospedali della città. Sempre dalla pagina Facebook sarà possibile donare direttamente per sostenere attraverso la campagna “Più forti insieme” servizi per il personale sanitario. “Crediamo fermamente che in questo periodo di emergenza sanitaria ognuno debba dare il proprio contributo e che la sublime arte della musica possa degnamente celebrare le numerose vittime e nello stesso tempo infondere ottimismo per il futuro”, motiva la Fondazione in un comunicato.