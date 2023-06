Ancora problemi per Libero Mail: “Instabilità all’infrastruttura e-mail”

ROMA – Sembrava essersi risolto il malfunzionamento che dallo scorso 13 giugno ha impedito agli utenti di Libero Mail e Virgilio Mail di accedere al loro account di posta. Dopo quasi una giornata intera senza il servizio, la posta era stata riattivata, seppur con alcuni rallentamenti. Nelle ultime 24 ore, invece, i problemi sono tornati.

COSA STA SUCCEDENDO CON LIBERO MAIL

A spiegare quanto sta accadendo è proprio Libero Mail. Collegandosi per il log in, infatti, compare un messaggio del provider di posta, che informa gli utenti sull’attuale situazione.

“Purtroppo nelle ultime ore si sono presentate instabilità all’infrastruttura e-mail, che ci costringono a una sospensione temporanea del servizio. I nostri tecnici stanno lavorando 24 ore su 24 per riportare il servizio alla consueta piena funzionalità nel minimo tempo possibile. Terremo aggiornati i nostri utenti in tempo reale attraverso tutti i nostri canali digitali. Ringraziamo per la pazienza e ci scusiamo per il disagio arrecato. Per ulteriori informazioni, i nostri utenti possono fare riferimento al numero 02-83 90 55 21 attivo dalle 8:00 alle 22:00 oppure contattarci tramite il sito Libero Aiuto”.

Non è chiaro quanto ci vorrà per risolvere il malfunzionamento.