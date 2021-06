Brazil joins NASA’s Artemis Space Program

By Bianca Oliveira

SAO PAULO – In a ceremony at the Palácio do Planalto on Tuesday (15), the federal government signed a cooperation agreement with NASA that provides for Brazil’s participation in the Artemis space program, which will return to manned flights to the Moon.

The program establishes international and private partnerships to send the first woman and the next man to the natural terrestrial satellite, in 2024. Brazil is the first country in Latin America and the 12th in the world to enter the list of partners.

In a video recorded for the ceremony, NASA administrator Bill Nelson celebrated the partnership. According to him, commercial and international partners will collaborate on sustainable exploration for the first time, using new technologies to explore the lunar surface.

President Jair Bolsonaro stated at an event that Brazil is aligned with the world. “We want peace, progress and development. They can count on the Brazilian people, the federal government and the institutions. We all benefit from the Artemis project”.

The minister of Science, Technology and Innovation, Marcos Pontes, who is also an astronaut, signed the agreement which, according to him, is a milestone for the promotion of the Brazilian Space Program. Among the advantages, the program should allow the inclusion of universities and research centers in the country, in addition to the training of human resources and future researchers.

Il Brasile partecipa al programma Artemis della Nasa per tornare sulla Luna

di Bianca Oliveira

SAN PAOLO DEL BRASILE – Anche il Brasile giocherà la sua parte nel ritorno degli esseri umani sulla Luna. E’ stato infatti firmato nel Palazzo presidenziale del Planalto un accordo di cooperazione con la Nasa, l’agenzia spaziale statunitense, che prevede la partecipazione del Paese al programma spaziale Artemis.



Il programma stabilisce una partnership internazionale pubblico-privata con l’obiettivo di inviare la prima donna e il prossimo uomo sulla Luna entro il 2024. Il Brasile è il primo Paese sudamericano e il 12esimo in assoluto a entrare nel progetto.



In un video della cerimonia l’amministratore delegato della Nasa, Bill Nelson, ha celebrato la collaborazione. Secondo il dirigente, i partner commerciali e internazionali collaboreranno per la prima volta a un’esplorazione sostenibile, utilizzando nuove tecnologie per scoprire la superficie terrestre.



Il presidente Jair Bolsonaro ha affermato durante la cerimonia che in questo modo il Brasile si è allineato con il resto del mondo. “Desideriamo la pace, il progresso e lo sviluppo” ha detto il capo dello Stato. “Possiamo contare sul popolo brasiliano, sul governo federale e sulle istituzioni. Vinciamo tutti con il progetto Artemis”.



A siglare l’accordo è stato anche il ministro della Scienza, la tecnologia e le innovazioni, Marcos Pontes, che è anche un astronauta. Secondo il ministro, il progetto è una pietra miliare per la promozione del Programa Espacial Brasileiro. L’iniziativa dovrebbe coinvolgere università e centri di ricerca nazionali e favorire la formazione di risorse umane e futuri ricercatori.

Brasil adere a Programa Espacial Artemis, da Nasa

País é o único da América Latina a entrar na lista de parceiros até agora

Por Bianca Oliveira

SAO PAOLO – Em cerimônia no Palácio do Planalto nesta terça-feira (15), o governo federal assinou um acordo de cooperação com a Nasa que prevê a participação do Brasil no programa espacial Artemis, da Agência Espacial Americana, que voltará a fazer voos tripulados para a Lua.

O programa estabelece parcerias internacionais e com a iniciativa privada para enviar a primeira mulher e o próximo homem ao satélite natural terrestre, em 2024. O Brasil é o primeiro país da América Latina e o 12º no mundo a entrar na lista de parceiros.

Em vídeo gravado para a cerimônia, o administrador da Nasa, Bill Nelson celebrou a parceria. Segundo ele, parceiros comerciais e internacionais colaborarão com uma exploração sustentável pela primeira vez, usando novas tecnologias para explorar a superfície lunar.

Já o presidente Jair Bolsonaro afirmou em evento que o Brasil está alinhado com o mundo. “Desejamos a paz, o progresso e o desenvolvimento. Podem contar com o povo brasileiro, com o governo federal e com as instituições. Todos nós ganhamos com o projeto Artemis”.

O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, que também é astronauta, assinou o acordo que, segundo ele, é um marco para o impulsionamento do Programa Espacial Brasileiro. Entre as vantagens, o programa deverá permitir a inclusão de universidades e centros de pesquisa do país, além da formação de recursos humanos e de futuros pesquisadores.