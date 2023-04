Migranti, Valenti nuovo commissario per l’emergenza. Quattro regioni a guida Pd non firmano l’intesa

ROMA – Il capo del Dipartimento della protezione del Fabrizio Curcio ha firmato l’ordinanza numero 984 per fronteggiare “lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo”.



Le misure, si legge, riguardano le regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano. Sono escluse le quattro regioni a guida Pd che non hanno dato l’intesa. Nella ordinanza si nomina il Capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del medesimo Ministero Valerio Valenti, commissario delegato.